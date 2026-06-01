Guyana denuncia que un soldado fue herido en un tiroteo en la frontera con Venezuela

Una patrulla que escoltaba civiles por el río Cuyuní recibió varios disparos desde la frontera con Venezuela donde terminó herido un soldado de la Fuerza de Defensa de Guayana.

El militar herido recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a Georgetown, donde quedó internado en estado estable.

El evento violento se presentó en medio de una escalada de violencia en la frontera que afectó a la región Siete de Guyana. Cabe recordar que anteriormente, en el 2025, la frontera ya había pasado por este tipo de episodios, ya que vivió ataques atribuidos por las autoridades de Guyana a grupos criminales de Venezuela.

De acuerdo con InSight Crime “las redes de narcotráfico que operan en (Venezuela) continúan casi intactas”, pese a las “operaciones militares” de Estados Unidos.

En ese contexto, Guyana ha reforzado el patrullaje de sus fuerzas militares y la tarea de escoltar a civiles donde se reportaron agresiones violentas. Asimismo, informaron que sus unidades permanecen operativas para garantizar la seguridad de las comunidades locales que transitan el corredor fluvial.

Respuesta del régimen de Venezuela

A través de un comunicado, la Cancillería del régimen venezolano calificó las declaraciones de Guyana como “una nueva operación de manipulación” diseñada para “fabricar una narrativa falsa del conflicto”.

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“Se pretende construir escenarios de tensión y promover operaciones de falsa bandera con el objetivo de victimizarse, desacreditar a Venezuela y favorecer intereses ajenos a la controversia territorial sobre Guyana Esequiba”, indicó.

Este evento forma parte de la fracturada relación entre Guyana y Venezuela, ya que ha estado marcada por una disputa territorial sobre la región del Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros rica en minerales y yacimiento petrolíferos.