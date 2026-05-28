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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Israel

Israel suspende sus relaciones con el secretario general de la ONU por incluirlo en "lista negra" de violencias sexuales en conflictos

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de la ONU (AFP)
Foto de referencia de la ONU (AFP)
El informe anual había advertido en agosto que Israel podía ser incluido en la lista negra, en la que ya se encuentra el movimiento islamista palestino Hamás.

El embajador israelí ante la ONU anunció el jueves la suspensión de las relaciones con el secretario general de la organización, Antonio Guterres, al denunciar una decisión que aún no se hizo pública de inscribir a Israel en la "lista negra" de violencias sexuales en conflictos.

"Terminamos con este secretario general", declaró Danny Danon en un mensaje video publicado en X. La misión israelí precisó que esto significaba el "congelamiento" de sus relaciones con la oficina del secretario general de la ONU hasta el final de su mandato el 31 de diciembre de 2026.

El reclamo de Danon se refiere a un informe del secretario general sobre las violencias sexuales vinculadas a los conflictos, que aún no ha sido publicado pero que se presenta de antemano a los Estados implicados.

"Hemos visto sus comentarios. De nuestro lado, las puertas del secretario general quedan abiertas", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

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El informe anual había advertido en agosto que Israel podía ser incluido en la lista negra, en la que ya se encuentra el movimiento islamista palestino Hamás.

"La decisión de incluir a Israel en la lista negra y acusarnos de utilizar la violencia sexual como arma de guerra es escandalosa", se quejó el embajador, al reprochar que el secretario general coloca en el mismo plano al movimiento palestino Hamás y a Israel.

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