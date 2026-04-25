“Probablemente no sea aprobada”: experto sobre resolución que busca bloquear una intervención militar de EE. UU. en Cuba

El Senado de Estados Unidos se prepara para un nuevo choque político. Con Cuba en la mira, demócratas buscan votar la próxima semana una resolución para bloquear cualquier acción militar de Donald Trump sin autorización del Congreso.

La iniciativa, impulsada por Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, responde a las advertencias del presidente de que “Cuba es la siguiente”, tras operaciones ya ejecutadas en Venezuela e Irán.

El escenario es adverso, los republicanos, con mayoría, han bloqueado medidas similares y respaldan el poder del presidente como comandante en jefe.

Jorge Duany, exdirector del instituto de investigaciones cubanas y catedrático emérito de antropología de universidad internacional de Florida, habló en La Tarde de NTN24 al respecto y aseveró que es probable que no prospere esta iniciativa porque el partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras.

“Probablemente la propuesta de prohibir una intervención militar en Estados Unidos no sea aprobada dada la mayoría republicana que hay en ambas cámaras y posiblemente los republicanos dejarán que Trump continúe con su plan de tomar poder de Cuba de una manera amistosa o no”, comentó

“Los demócratas están convencidos de que Trump repetirá en Cuba lo que hizo en Venezuela y están tratando de que no sea así”, añadió el invitado.