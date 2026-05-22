NTN24
Viernes, 22 de mayo de 2026
Viernes, 22 de mayo de 2026
Pep Guardiola

Fin de una era: Pep Guardiola dejará el Manchester City tras una década de grandes glorias y ya estaría listo su reemplazo

mayo 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Pep Guardiola | Foto: AFP
Pep Guardiola | Foto: AFP
Bajo el mando del entrenador español, el City logró seis Premier League y hasta ahora la única Champions League que posa en su vitrina.

El Manchester City confirmó el viernes la marcha, al final de la temporada, de su emblemático entrenador Pep Guardiola, vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Champions League y seis Premier League.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banquillo del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de "embajador" del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado.

En su etapa de 10 años al frente del Manchester City, Guardiola no solo transformó a un equipo segundón en el mejor de Inglaterra, sino que también transformó el fútbol inglés por su manera de jugar.

"¡Vaya época que hemos vivido juntos!", dijo Guardiola en un comunicado del club.

"No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento", añadió en el comunicado.

"Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City", insistió.

La noticia de la inminente salida de Guardiola se filtró por primera vez el pasado lunes.

El exentrenador del Barcelona y el Bayern se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal 24 horas después.

El extécnico del Chelsea, Enzo Maresca, que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, ha sido señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

Temas relacionados:

Pep Guardiola

Manchester City

Premier League

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Oposición señala a Petro por la escalada de violencia política en Colombia a 10 días de las elecciones: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denuncian amenazas y ataques en su contra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este fue un proceso que se aceleró de manera dramática": Luis Almagro alertó sobre los peligros que podría enfrentar Colombia similares a los de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Hay garantías para elecciones en Colombia? denuncian riesgo en 386 municipios por amenazas y hostigamientos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Puede haber convocatoria electoral en Venezuela este año": periodista Edgardo Pinell

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Así fue la emotiva reacción del papá de Luis Díaz al ver a su hijo en las láminas del álbum del Mundial 2026

Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Son millones: la masiva votación registrada en la campaña 'Mbappe Out Petition' que busca sacar al francés del Real Madrid

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (AFP)
Aryna Sabalenka

"Será la única manera de luchar por nuestros derechos": Sabalenka dice estar dispuesta a boicotear los torneos de Grand Slams

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Giorgia Meloni - Foto tomada de: (EFE)
Giorgia Meloni

"Al menos en lo que a mí respecta, me han embellecido mucho": Giorgia Meloni denuncia la difusión de fotos falsas con su imagen

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Perros y gatos - Foto Canva
Mascotas

Perros y gatos: los nuevos aliados del bienestar físico y emocional

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Así fue la emotiva reacción del papá de Luis Díaz al ver a su hijo en las láminas del álbum del Mundial 2026

Nicolás Maduro/ María Fernanda Cabal - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura

Una fotografía de gran tamaño de Naim Qassem, líder de Hezbolá - AFP
Hezbolá

"No nos inclinaremos y no seremos derrotados": jefe del grupo terrorista Hezbolá rechaza negociaciones entre el Líbano e Israel

Nicolás Maduro | Foto AFP
Escándalo

Escándalo: militar apostó sobre la captura de Maduro en la misión en la que él mismo participaba; esto dice la acusación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre