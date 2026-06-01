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Con baile incluido: la ucraniana Marta Kostyuk sorprende a la tetracampeona Iga Swiatek y pasa a los cuartos de final del Roland Garros

junio 1, 2026
Por: Diana Pérez
Tenista ucraniana Marta Kostyuk | Foto: EFE
Tenista ucraniana Marta Kostyuk | Foto: EFE
Ahora Marta Kostyuk tendrá que enfrentarse a su compatriota Elina Svitolina este martes en los cuartos de final.

Este fin de semana en los octavos de final del Roland Garros femenino 2026 dejó una gran sorpresa luego de que la ucraniana Marta Kostyuk derrotara a la tetracampeona, la polaca Iga Swiatek.

La número tres en el mundo que disputó los octavos en su cumpleaños cayó 7-5 y 6-1 contra la ucraniana que ha logrado meterse a los cuartos de final del torneo.

Una manera de aguarle la celebración a la polaca que cumplía 25 años, pero no pudo festejarlo como tanto esperaba.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del triunfo de la ucraniana ha sido el baile en pleno partido que hizo y por el que da que hablar en redes sociales.

En el medio del partido, Kostyuk se puso a bailar al ritmo de la música que estaba sonando por los altavoces de la cancha ante Swiatek. Muchos han tildado dicho baile como "arrogancia", mientras que otros la han defendido diciendo que está disfrutando el momento.

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"Qué insoportable y soberbia", "Pero cuando va perdiendo, ¿qué tal los berrinches que hace?", "No pierde la oportunidad para faltarle el respeto a su rival y al público", "Baila porque puede", "Me encanta que sea así", "Baila, Marta, baila, que se te da muy bien", son algunos de los comentarios.

Ahora Marta Kostyuk tendrá que enfrentarse a su compatriota Elina Svitolina este martes en los cuartos de final, un duelo con gran carga simbólica entre dos mujeres que se esfuerzan por dar visibilidad a la guerra de su país contra Rusia.

Roland Garros empezó de manera dramática para Kostyuk, que supo pocas horas antes de su debut que un misil había caído a un centenar de metros del domicilio de su madre, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa en Ucrania.

"Antes de la primera ronda, le dije a Sandra (Zaniewska, su entrenadora) que ni siquiera sabía qué hacía allí. Intento tener siempre presente que hay cosas más importantes que el tenis en la vida", explicó Kostyuk.

Svitolina, que al igual que su compatriota se niega a estrechar la mano de sus rivales rusas y bielorrusas al final de los partidos, tampoco duda en aprovechar su notoriedad para recordar los sufrimientos de su pueblo.

"Como deportista, una de las mejores de Ucrania, considero que debo hacer oír mi voz tanto como sea posible para ayudar a tomar conciencia y recaudar fondos", estimó en el Abierto de Australia de 2025.

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