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José Luis Rodríguez Zapatero

“Es la primera vez que en España se imputa a un expresidente del Gobierno”: exdiputada sobre el caso de Rodríguez Zapatero y su vínculo con el régimen venezolano

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Soraya Rodríguez, exdiputada española, habló con NTN24 sobre la autoimputación del expresidente del Gobierno español, Luis Rodríguez Zapatero, relacionada con el régimen de Venezuela.

El programa La Mañana de NTN24 habló con la española y exportavoz parlamentaria del Partido Socialista Obrero (PSOE) Soraya Rodríguez sobre el impacto y la magnitud de la imputación de un juez de la Audiencia Nacional en contra del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por delitos relacionados con Plus Ultra, una causa judicial que investiga el rescate estatal otorgado a la hispano-venezolana presuntamente relacionado con el régimen venezolano.

La exdiputada manifestó que “es la primera vez que en España se imputa a un expresidente del Gobierno”, un hecho que tiene una “dimensión y alcance” que es “efectivamente muy grave” y de “gran preocupación que ha generado un shock importante, sobre todo en las filas del Partido Socialista Obrero Español”.

“Indudablemente, aquí en España, mucha gente de izquierda del Partido Socialista no entendía la conexión y la cercanía de Zapatero con el régimen chavista”, añadió.

En cuanto a la magnitud de la autoimputación, señaló que esto evidencia que “hay indicios probatorios que al menos dicen que hay hechos que se han cometido y que estos pueden ser constitutivos de delito, la vinculación con todo un entramado empresarial para ejercer un tráfico de influencias”.

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Para la exportavoz parlamentaria, desde que “se hizo el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra”, tanto en España como en la Unión Europea lo denunciaron, ya que “siempre pensamos que era un rescate ilegal porque esa aerolínea nunca debería haber sido rescatada y con fondos españoles”.

Soraya Rodríguez manifestó que los delitos de “tráfico de influencias, el blanqueo de capitales” asociados con el rescate de la aerolínea dependiente con una de las “peores dictaduras de América Latina” agravan la dimensión política y delictiva mucho mayor a los delitos que este auto”, esto teniendo en cuenta la estrecha relación de Zapatero con el régimen venezolano.

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“Cualquier acercamiento de un demócrata a un régimen de esta característica es inexplicable, pero que luego se intenta hacer negocio con aquellos que están traficando con los derechos y la libertad”, sentenció.

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