"Debe haber libertad y democracia, sin esa base, no podemos hablar de respeto a los derechos humanos": presidente de la CIDH sobre patrones comunes en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado patrones comunes en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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Es sabido que estas dictaduras comparten represión sistémica, detenciones arbitrarias de opositores, falta de independencia judicial y censura a la prensa.

Asimismo, actúan bajo el autoritarismo, mismo que ha generado un éxodo masivo y mantiene miles de presos políticos.

Al respecto, Edgar Ralón Orellana, presidente de la CIDH, habló en El Informativo de NTN24.

"Son regímenes que no son democracia, hay una represión sistemática... Esta situación es grave, es un drama", dijo el entrevistado.

"Debe haber libertad y democracia, sin esa base, no podemos hablar de respeto a los derechos humanos", acotó.

Otras voces, como la de los analistas consultados en NTN24, indican que las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua han logrado 'ganar oxígeno' (sostenerse) mediante un bloque interconectado de resistencia basado en la represión interna feroz, la interdependencia económica, la narco-política y el apoyo financiero/militar de aliados externos como Rusia, China e Irán.