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Terremoto en Venezuela

"Llegué a decirle a Dios que me llevara con él, no quería morir desesperadamente": joven de 21 años relata lo que vivió bajo los escombros tras terremotos en Venezuela

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Aarón Levi Cantillo, sobreviviente del terremoto en Venezuela, narró en NTN24 cómo logró sobrevivir bajo los escombros.

En un relato que conmueve y representa la esperanza en medio de la tragedia, Aarón Levi Cantillo, un joven venezolano de 21 años, compartió su experiencia tras permanecer 106 horas atrapado bajo los escombros de los recientes terremotos en Venezuela. Su rescate, logrado gracias al esfuerzo conjunto de equipos internacionales de México, El Salvador, Costa Rica y Venezuela, lo convierte en un símbolo de supervivencia para un país devastado.

En diálogo con NTN24, Aarón confesó que en varios momentos estuvo a punto de rendirse. "Llegué a decirle al Señor, a mi Dios, que me llevara con él, que me quitara la vida porque no quería morir desesperadamente en el lugar donde estaba", relató el joven.

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La deshidratación y el dolor en su garganta por gritar pidiendo ayuda hacían cada vez más difícil su situación.

El joven se encontraba en la casa de su padre cuando ocurrió el sismo. "Lo único que hice fue correr", recordó, mientras el suelo temblaba con intensidad creciente. Bajo los escombros, junto a otras tres personas, Aarón enfrentó momentos de confusión y desesperación. De sus compañeros, solo Bárbara quedaba con vida cuando finalmente escucharon las voces de los rescatistas.

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"Cuando escuché a los rescatistas, me sentí con mucha esperanza", expresó Aarón, quien de inmediato gritó a Bárbara: "Vamos a salir de aquí, yo lo creo". Golpeaba el techo con sus manos y gritaba con las fuerzas que le quedaban para ser encontrado. La llegada de aproximadamente 15 integrantes de equipos internacionales de rescate marcó el momento decisivo de su rescate.

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