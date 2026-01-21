¿Qué impacto tiene la reciente extradición de mexicanos a EE. UU. en la relación bilateral de Trump con Sheinbaum?

La presidente de México, Claudia Sheinbaum informó que su nación hizo un tercer envío de 37 sujetos relacionados con el narcotráfico a los Estados Unidos. Una acción que la mandataria califica como una medida bajo la ley de seguridad y protección de la soberanía del territorio mexicano y no un “regalo” como la oposición lo asegura.

Ante esta situación el programa La Tarde de NTN24 habló con Roxana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse, quien analizó las medidas tomadas por el gobierno de México, en medio de las diferencias que ha tenido con la administración norteamericana en la lucha contra los carteles del narcotráfico.

“En este caso son gente de segundo nivel que pereciera que tuvieron que buscarlos, seleccionarlos muy bien para poder entregarlos y darle un mensaje de buena voluntad al presidente Trump en un momento en el que México demuestra no tener ningún tipo de margen para hacer ningún tipo de negociación. Al contrario, estamos reactivos a lo que el señor (Trump) dice”, indicó.

Para la también exdirectora de la subprocuraduría de investigación de delincuencia, la acción de extradición de estos sujetos tomada bajo la ley de Seguridad Nacional por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, puede carecer de algunos fundamentos.

“En la ley de Seguridad Nacional yo le puedo asegurar que no hay ningún sitio donde se hable ni de extradición, ni de traslado, ni de entrega de personas”, manifestó Roxana.

Para la analista, la cooperación entre México y Estados Unidos por la seguridad nacional ha ido un poco más allá, sobrepasando la soberanía nacional, ya que “ahora estamos en un escenario donde los Estados Unidos está dictándonos la política económica, la política de seguridad inclusive la política de migración”.

Roxana Juárez señaló que ya se adelanta una cooperación entre el gobierno norteamericano y el mexicano, pese a que la mandataria Claudia Sheinbaum no lo que quiera demostrar de esa manera.

“Si se habla de la colaboración de enviar petróleo a un régimen autoritario con todos los delitos que conocemos del régimen cubano, pero no se habla del otro, ya que hay una tendencia a mantener una imagen ideológica dentro del propio gobierno de la presidente y no va a hablar de cooperación con los estados Unidos”, sentenció.