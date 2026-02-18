Alcalde de Bogotá anuncia que no habrá más conciertos en El Campín en lo que resta de febrero

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, anunció este miércoles que durante todo el mes de febrero no se realizarán conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

A través de su cuenta de X, el alcalde de la capital colombiana aseguró que la medida tenía como fin preservar el estado de la grama del escenario deportivo.

"En febrero no habrá conciertos en El Campín. Con el objetivo de proteger la grama, en las próximas semanas sólo habrá fútbol en el estadio.Vamos a construir un nuevo estadio por completo”, indicó.

“Nosotros no vamos a modificar o mejorar el Estadio El Campín, vamos a construir un nuevo estadio por completo. Va a ser un nuevo estadio que, incluso, estará en otro lugar. Además, va a ser un complejo completo donde habrá un centro comercial, donde habrá un escenario cultural”, agregó.

Tras la decisión, el ‘Festival Pa' Gozar y Cantar 2.0’, programado para el día 28 de febrero y que reunía a reconocidos artistas de la música popular, será aplazado para el 28 de marzo.

Respecto a las entradas adquiridas, la productora informó que “las entradas conservarán plena validez para la nueva fecha”.

Y aquellos que no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución del dinero “a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026”.

Cabe destacar que la administración distrital no descartó nuevas decisiones sobre el uso del escenario dependiendo de la evolución del terreno de juego.