NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Colombia

Alcalde de Bogotá anuncia que no habrá más conciertos en El Campín en lo que resta de febrero

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Estadio El Campín | Foto: EFE
Estadio El Campín | Foto: EFE
Carlos Fernando Galán aseguró que la medida tenía como fin preservar el estado de la grama del escenario deportivo.

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, anunció este miércoles que durante todo el mes de febrero no se realizarán conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

A través de su cuenta de X, el alcalde de la capital colombiana aseguró que la medida tenía como fin preservar el estado de la grama del escenario deportivo.

"En febrero no habrá conciertos en El Campín. Con el objetivo de proteger la grama, en las próximas semanas sólo habrá fútbol en el estadio.Vamos a construir un nuevo estadio por completo”, indicó.

“Nosotros no vamos a modificar o mejorar el Estadio El Campín, vamos a construir un nuevo estadio por completo. Va a ser un nuevo estadio que, incluso, estará en otro lugar. Además, va a ser un complejo completo donde habrá un centro comercial, donde habrá un escenario cultural”, agregó.

o

Tras la decisión, el ‘Festival Pa' Gozar y Cantar 2.0’, programado para el día 28 de febrero y que reunía a reconocidos artistas de la música popular, será aplazado para el 28 de marzo.

Respecto a las entradas adquiridas, la productora informó que “las entradas conservarán plena validez para la nueva fecha”.

Y aquellos que no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución del dinero “a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026”.

Cabe destacar que la administración distrital no descartó nuevas decisiones sobre el uso del escenario dependiendo de la evolución del terreno de juego.

Temas relacionados:

Colombia

Bogotá

Estadios

Conciertos

Partidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Ejercicios militares | Foto Canva
OTAN

La OTAN pone en marcha su ejercicio más visible de 2026 con 10.000 militares

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Delcy Rodríguez y María Corina Machado / FOTO: EFE
Oposicion venezolana

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ejercicios militares | Foto Canva
OTAN

La OTAN pone en marcha su ejercicio más visible de 2026 con 10.000 militares

Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez

Luis Suárez se encuentra destrozado tras causar, sin intención, la fuerte lesión de uno de sus rivales en el triunfo del Sporting de Lisboa: "Ha sido un momento difícil"

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol argentino

Pieza clave dentro de la selección Colombia fue anunciado por su nuevo club en Argentina

Medallas de los Juegos Olímpicos de invierno 2026 | Foto: AFP
Juegos de Invierno

La razón por la que las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 son las más caras de la historia

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Delcy Rodríguez y María Corina Machado / FOTO: EFE
Oposicion venezolana

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Naomi Osaka | Foto: EFE
Tenista

Reconocida tenista sorprendió al mundo con su extravagante look en su partido en el Abierto de Australia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre