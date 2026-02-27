Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Simón Pedro Deffendini, doctor en derecho internacional, explicó cuál es el camino de trámites que debe cruzar la propuesta realizada en la Unión Europea para incautar los multimillonarios bienes congelados a los 69 cabecillas del régimen venezolano que están sancionados y destinarlos a un fondo de reparación de las víctimas de la dictadura.

El comité de peticiones del parlamento europeo aprobó, con los votos del partido Popular y del Partido VOX, la solicitud de recuperar los dineros ilícitos del saqueo a los recursos públicos del estado venezolano, movidos a través de sociedades fantasma y de testaferros en países europeos, y utilizarlos para indemnizar a ciudadanos afectados: venezolanos y de la Unión Europea.

VEA TAMBIÉN El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados o

"Nuestra propuesta es la creación de un fondo para acceder a estos bienes y que sean distribuido entre las víctimas de estas violaciones de derechos humanos a venezolanos y que el fondo sea administrado por la fiscalía" en el marco legal europeo, explicó Deffendini, uno de los proponentes del decomiso de las riquezas del régimen en Europa para destinarlos a las víctimas de su persecución.

Deffendini aseguró que desde España había "una cantidad muy importante" de bienes identificados. "Independientemente de la cantidad, en términos prácticos muy importantes, es que hemos propuesto y queremos que haya la posibilidad de que pasen a un fondo fiduciario y se compongan en compensación y satisfacción a las víctimas", explicó.

VEA TAMBIÉN En medio de bloqueos a fondos de Maduro, piden incautar los multimillonarios bienes congelados de otras cabezas del régimen en la Unión Europea o

La propuesta, cabe resaltar, fue llevada hasta la Eurocámara por el abogado venezolano Deffendini y la profesora asociada en derecho internacional público en la Universidad Rey Juan Carlos, Soranib Hernández.