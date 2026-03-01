"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar": Trump asegura que "conversará" con los nuevos dirigentes iraníes tras muerte de Alí Jameneí

Un día después de confirmar la muerte de la cabeza del régimen de Irán, el ayatolá Alí Jemeneí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "hablará" con los líderes iraníes.

Sin precisar cuándo y señalando que gran parte de los dirigentes de la república islámica están muertos, Trump tampoco indicó con quién esperaba hablar.

"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", declaró el mandatario norteamericano, citado por la revista The Atlantic, mientras los ataques de Washington e Israel contra el régimen iraní prosiguen su segundo día.

Al ser cuestionado sobre cuándo podrían tener lugar tales conversaciones, Trump respondió: "No puedo decírselo".

Al referirse a la cúpula del régimen que ha mantenido desde hace años conversaciones intermitentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales, en especial sobre el controvertido programa nuclear iraní, el jefe de Estado norteamericano aseguró que "la mayoría de esa gente ha desaparecido".

"Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran (..) fue un gran golpe", dijo Trump, según la cita, que hace aparente referencia al ataque que mató a Jameneí y otras altas cabezas.

"Deberían haberlo hecho antes (...) Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos", añadió.

Anteriormente, Trump había dicho que 48 altos mandos del régimen iraní ya habían sido abatidos en la ofensiva conjunta con Israel, que el Pentágono bautizó como Operación Furia Épica.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", dijo Trump, en una entrevista citada por Fox News.