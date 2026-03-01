NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar": Trump asegura que "conversará" con los nuevos dirigentes iraníes tras muerte de Alí Jameneí

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump - AFP
Donald Trump - AFP
Las declaraciones del mandatario norteamericano fueron citadas por la revista The Atlantic.

Un día después de confirmar la muerte de la cabeza del régimen de Irán, el ayatolá Alí Jemeneí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "hablará" con los líderes iraníes.

Sin precisar cuándo y señalando que gran parte de los dirigentes de la república islámica están muertos, Trump tampoco indicó con quién esperaba hablar.

o

"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", declaró el mandatario norteamericano, citado por la revista The Atlantic, mientras los ataques de Washington e Israel contra el régimen iraní prosiguen su segundo día.

Al ser cuestionado sobre cuándo podrían tener lugar tales conversaciones, Trump respondió: "No puedo decírselo".

Al referirse a la cúpula del régimen que ha mantenido desde hace años conversaciones intermitentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales, en especial sobre el controvertido programa nuclear iraní, el jefe de Estado norteamericano aseguró que "la mayoría de esa gente ha desaparecido".

"Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran (..) fue un gran golpe", dijo Trump, según la cita, que hace aparente referencia al ataque que mató a Jameneí y otras altas cabezas.

o

"Deberían haberlo hecho antes (...) Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos", añadió.

Anteriormente, Trump había dicho que 48 altos mandos del régimen iraní ya habían sido abatidos en la ofensiva conjunta con Israel, que el Pentágono bautizó como Operación Furia Épica.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", dijo Trump, en una entrevista citada por Fox News.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Bombardeo

Irán

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los actos brutales del régimen de Irán que llevaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

Ali Jamenei, líder supremo de Irán (EFE)
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Imágenes de la Operación Furia Épica contra Irán. (X de CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

¿Cómo funcionará la ley de amnistía que propone Delcy Rodríguez en Venezuela?

Tarek William Saab, coladorador del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, presentó renuncia a la Asamblea Nacional

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Maduro capturado

Confirman el aplazamiento de la segunda audiencia de Maduro en EE. UU. por "problemas de planificación y logística"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cometa 3l/ATLAS | Foto NASA
Cometa

La arriesgada maniobra que podría llevar una nave al cometa interestelar 3I/ATLAS en 2035, catalogada en el pasado como “demasiado extraño para ser un cometa"

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

¿Cómo funcionará la ley de amnistía que propone Delcy Rodríguez en Venezuela?

Tarek William Saab, coladorador del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, presentó renuncia a la Asamblea Nacional

Shakira | Foto: EFE
Shakira

¿Se justifica el precio? Esto es todo lo que tiene la isla privada en Bahamas que Shakira puso a la venta por 25 millones de euros

Copa del Mundo de la FIFA / Dron - Fotos de referencia: EFE / Pexels
Mundial

Semifijo y portátil: estos son los sistemas con los que México se alista para frenar amenaza de drones durante el Mundial de fútbol

Gianni Infantino | Foto: AFP
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA dice estar "muy tranquilo" de que México sea una de las sedes del mundial pese a la ola de violencia que azota al país tras la muerte de 'El Mencho'

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Líder político venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses privado de la libertad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre