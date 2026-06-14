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Domingo, 14 de junio de 2026
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Donald Trump

Gran expectativa por posible acuerdo entre EE. UU. y el régimen de Irán que anunció Trump

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump - Foto AFP
El régimen afirmó que las conversaciones de paz con EE. UU. "no tenían sentido", acusándolo de incumplir sus compromisos.

Se espera que este domingo 14 de junio se lleve a cabo la firma de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen de Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El día anterior, el presidente Donald Trump había señalado que, inmediatamente después de su firma, “el estrecho de Ormuz estaría abierto para todos”.

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Por otro lado, el mandatario norteamericano puntualizó que con el memorando, Irán no tendría un arma nuclear, ni mediante compra, desarrollo, ni ninguna otra forma de adquisición.

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“En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado en las profundidades de las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”, detalló.

Asimismo, aseguró que en este caso “no habrá intercambio de dinero” con el régimen como, según dijo, ocurrió en la Administración del presidente Barack Obama cuando se entregaron “cientos de miles de millones de dólares, incluyendo 1.700 millones de dólares en efectivo”.

Sin embargo, este domingo Irán afirmó que las conversaciones de paz con Washington "no tenían sentido", acusándolo de incumplir sus compromisos y poniendo en duda el acuerdo que Trump había insistido en que se firmaría inminentemente.

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El último obstáculo surgió horas después de que Israel, que lanzó la ofensiva contra el régimen junto con Estados Unidos en febrero, anunciara que sus Fuerzas Armadas habían llevado a cabo ataques contra Hezbolá, grupo terrorista respaldado por Irán, en los suburbios del sur de Beirut.

"La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo", dijo el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en X, refiriéndose a los suburbios.

Y añadió: "Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir con tus compromisos, entonces no tiene sentido hablar de continuar por este camino".

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, había dicho el día anterior que el acuerdo no se firmaría el domingo, pero añadió: "No se puede descartar la posibilidad de que esto ocurra en los próximos días".

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