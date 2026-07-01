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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 recorre Catia La Mar, en La Guaira, uno de los sectores más afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

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