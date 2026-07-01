Terremoto en Venezuela Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe julio 1, 2026 Por: Redacción NTN24 NTN24 recorre Catia La Mar, en La Guaira, uno de los sectores más afectados por los terremotos del pasado 24 de junio. También le puede interesar Terremoto en Venezuela Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe Terremoto en Venezuela "Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación Terremoto en Venezuela Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé Deforestación La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años UNICEF Uno de cada tres niños enfrenta múltiples amenazas climáticas en América Latina, alerta UNICEF Terremoto en Venezuela Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables Compartir en: