¿Quién es 'Niño Guerrero', el cabecilla del Tren de Aragua al que Estados Unidos dio de baja?

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte del 'Niño guerrero', máximo líder de la temida banda venezolana el Tren de Aragua.

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El mandatario norteamericano dio la noticia desde su cuenta de Truth Social, en donde lo calificó como "el infame líder de Tren De Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra".

El cabecilla de la famosa banda criminal tiene un largo historial en el mundo del tráfico de drogas, así como también con la comercialización de artículos robados.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', era el mega líder del Tren de Aragua y el encargado de transformar esta pandilla en la organización terrorista y criminal que hoy en día opera a punta de extorsión, narcotráfico, trata de personas y el secuestro.

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Alias 'Niño Guerrero'' fue capturado dos veces por las autoridades de Venezuela. Su primera captura se dio en 2010, pero dos años después, en 2012, logró escaparse de la cárcel de Tocorón en donde permanecía detenido.

Cuando asumió el control de la banda criminal, empezó a reclutar a presos y convirtió a Tocorón en su centro de operaciones, en el que tenía una vida de lujos y excentricidades.

Bajo su liderazgo, el Tren de Aragua salió de las fronteras de Venezuela y empezó a expandirse por toda América Latina llegando a países como Colombia, Chile y Perú.

Su recaptura fue en 2013, en donde duró 10 años y volvió a la cárcel de Tocorón, hasta que logró escaparse en 2023 por medio de un sistema de túneles.

Hasta este viernes, permaneció prófugo de la justicia tanto de Venezuela como de Estados Unidos, país que presentó cargos en su contra.

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Hace unos meses, las autoridades norteamericanas anunciaron contra el 'Niño guerrero' y más de 70 miembros de la banda transnacional venezolana por varios cargos que incluían toda clase de actividades ilegales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos.

Además, sobre su cabeza había una gran recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que ayudara a dar con su paradero, algo que ya no será necesario.

Esos cinco millones fueron los mismos que en su momento se ofrecieron por criminales como: Dairo Úsuga David alias "Otoniel”, jefe del Clan del Golfo; Daniel Barrera Barrera alias “el Loco”, Rodrigo Londoño Echeverry “Timochenko” y Javier Enrique Calle Serna “los Combas”, jefes de “los Rastrojos.