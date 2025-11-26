Servicio de Migración de EE. UU. arrestó a familiar de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca: su visa venció en 1999

Según recoge el medio de comunicación internacional, Univisión Noticias, la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida este mes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras iba de camino a New Hampshire a buscar a su hijo.

Identificada como Bruna Caroline Ferrerira, de nacionalidad brasileña, fue puesta bajo arresto el pasado 12 de noviembre cerca de Boston, según su abogado, Todd Pomerleau.

De acuerdo con el mencionado espacio periodístico, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que la mujer “entró al país con una visa de turista B2 que exigía que se marchara de Estados Unidos para el 6 de junio de 1999”.

Asimismo, el informante precisó que “está detenida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana y en proceso de deportación".

Pomerleau, quien encabeza la defensa de Ferreira, sostuvo en contraparte que la allegada de Leavitt “ingresó al país de forma legal, que antes tuvo una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y que estaba en proceso de obtener una residencia legal permanente”.

Explicó además que su cliente “fue detenida por funcionarios que no tenían una orden de arresto en su contra, mientras ella manejaba por Massachussetts”.

La hermana de la detenida, Graziela Dos Santos Rodrigues, a su vez abrió una cuenta de 'GoFundMe' en la que cuenta que Ferreira llegó a Estados Unidos con sus padres en diciembre de 1998 con una visa.

"La ausencia de Bruna ha sido especialmente dolorosa para su hijo de 11 años, Michael Leavitt junior, que necesita a su madre y espera cada día que ella pueda estar en casa a tiempo para las celebraciones", redactó en sus redes sociales la hermana d ela privada de libertad.

