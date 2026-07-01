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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Hay reportes de niños que han sido rescatados y después aparentemente han desaparecido": alertan sobre riesgos que corren los menores tras terremotos en Venezuela

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Se conocieron denuncias de desaparición en medio de la tragedia que enluta al país.

Kelvi Zambrano, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, se refirió en NTN24 a la grave situación en Venezuela tras los potentes terremotos.

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Zambrano hizo especial énfasis sobre los niños y adolescentes que viven en las zonas más afectadas del país, después de que se conocieran denuncias de desaparición luego de ser rescatados.

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“Hemos identificado algunos patrones bastante preocupantes: el primero, que el estado venezolano no ha publicado un protocolo de prevención frente a posibles situaciones de trata, sustracción o violencia sexual en contra de los niños (...) lo segundo, presentamos una solicitud de medida cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que la institucionalidad en Venezuela no da una respuesta frente a esta cruda realidad”, denunció.

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Según Zambrano, se “han recibido algunos reportes de niños que han sido rescatados y después los han llevado a un refugio que se encuentra en La Guaira, donde aparentemente han desaparecido”.

“Si no se consigue a los padres, a los familiares inmediatos, entonces se debería dictar una medida de abrigo y después verificar los refugios y los centros de abrigo a donde van a ser llevados los niños”, añadió.

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