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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Irán

Régimen de Irán amenaza con una guerra "más allá de Oriente Medio" si Estados Unidos e Israel reanudan sus ataques

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Misil de Irán | Foto AFP
Misil de Irán | Foto AFP
La tregua en la guerra de Medio Oriente se mantiene a pesar de las advertencias de Donald Trump de atacar nuevamente a Irán en los próximos días.

Régimen de Irán advirtió este miércoles que la guerra en Oriente Medio se extendería mucho más allá de la región si Estados Unidos e Israel reanudaban sus ataques, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar nuevamente si no se llegaba a un acuerdo.

Un alto el fuego el 8 de abril detuvo el conflicto, que ha sacudido la economía mundial, pero ante la aparente reticencia de Washington y Teherán a reanudar los combates, se ha desatado una guerra de palabras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con una nueva acción militar, mientras que funcionarios iraníes han respondido con sus propias advertencias de acciones devastadoras.

No obstante, a pesar de los estallidos esporádicos de violencia, ambos países han continuado participando en intercambios diplomáticos, con la mediación de Pakistán, con el objetivo de poner fin formalmente a la guerra.

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El martes, el vicepresidente JD Vance declaró a la prensa que "se están logrando muchos avances" y que "seguiremos trabajando en ello", al tiempo que le aseguró a Irán que el ejército estadounidense estaba "listo para la acción".

La Guardia Revolucionaria iraní emitió su propia amenaza el miércoles, declarando: "Si se repite la agresión contra Irán, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros devastadores golpes los aplastarán".

"El enemigo debe saber que, a pesar de la ofensiva llevada a cabo contra nosotros utilizando todo el potencial de los dos ejércitos más caros del mundo, no hemos desplegado todo el poder de la revolución islámica", afirmó la Guardia en un comunicado publicado en su sitio web Sepah News.

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