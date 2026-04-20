Las impactantes imágenes que dejó el terremoto de magnitud 7,7 en Japón

Este lunes, un sismo de magnitud 7.7 sacudió al norte de Japón, lo que obligó a las autoridades del país a emitir una alerta especial en la que se advirtió sobre un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8.0 o superior, así como una advertencia de tsunami.

De acuerdo con los reportes oficiales, el terremoto ocurrió a las 16H53 (07H53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la prefectura de Iwate.

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El fuerte movimiento telúrico hizo temblar edificios de la capital, Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro. Además, dejó unas impactantes imágenes que fueron divulgadas mediante las plataformas digitales y medios de comunicación.

Algunos de los videos mostraron cómo casas y estructuras de alumbrado público se movían con fuerza, al tiempo que se escuchaban gritos de algunos ciudadanos aterrorizados.

Asimismo, algunas tomas mostraron las aguas turbulentas del Océano Pacífico que se movían con fuerza por el movimiento sísmico.

De acuerdo con informes de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, los municipios de la región afectada emitieron órdenes de evacuación no obligatorias para más de 182.000 residentes.

En una conferencia de prensa, el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, informó que no se reportaron heridos graves ni daños significativos de inmediato.

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Cabe mencionar que Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica a nivel global, ya que se encuentra situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

De acuerdo con datos, el país asiático, hogar de unos 125 millones de personas, experimenta aproximadamente 1500 sismos al año y representa alrededor del 18% de los terremotos mundiales.