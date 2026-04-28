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Martes, 28 de abril de 2026
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Donald Trump

"Irán nos acaba de informar que se encuentra en un estado de colapso. Quiere que abramos el Estrecho de Ormuz": Donald Trump

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
La Casa Blanca anunció que está analizando la última propuesta del régimen de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó este martes 28 de abril, que el régimen de Irán le comunicó al Gobierno de Estados Unidos que se encuentra "en un estado de colapso".

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Por ello, según el gobernante norteamericano, Teherán "ha solicitado" que Estados Unidos ceda el paso en el Estrecho de Ormuz.

Mediante su plataforma digital, Truth Social, el titular de la Casa Blanca sostuvo: "Irán nos acaba de informar que se encuentra en un 'estado de colapso'".

"Quiere que abramos el Estrecho de Ormuz lo antes posible mientras intenta averiguar su situación de liderazgo (lo cual creo que podrán hacer). ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó.

Más temprano, la Casa Blanca anunció que está analizando la última propuesta del régimen de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.

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Trump se reunió el apsado lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara "mensajes escritos" a Washington a través del mediador Pakistán.

La estrategia contemplaría que el régimen de los ayatolás relaje su control sobre el Estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos iraníes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en una rueda de prensa que la oferta estaba "siendo discutida".

Por su parte, el vocero del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, expresó: "Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes... Tenemos que asegurarnos de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear en cualquier momento".

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¿Qué impacto mundial tiene el cierre del Estrecho de Ormuz?

El cierre parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, genera una crisis energética global inmediata, disparando los precios del petróleo y gas.

Puntualmente, el bloqueo afecta severamente el suministro a Asia y Europa, elevando costos de transporte y fertilizantes.

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