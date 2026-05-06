50.000 fans se reunieron a las afueras del palacio presidencial de México para saludar a BTS: Claudia Sheinbaum se tomó una foto con la agrupación

Unos 50.000 fans de la agrupación surcoreana BTS se reunieron a las afueras del palacio presidencial de México para ver a los integrantes del grupo.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos endurece su estrategia de control de drogas y exige a países como México, Colombia y Venezuela tomar acciones concretas contra el narcotráfico o

Según Lizeth Zárate, coordinadora del Zócalo, "50.000 personas se hicieron sentir en la principal plaza de México".

Kim Tae-hyung, uno de los integrantes del grupo, quedó impresionado con la situación registrada en el país norteamericano.

"La energía aquí es increíble", mencionó el cantante tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A propósito de ese encuentro, la jefe de Estado publicó una foto y un mensaje con los miembros de la banda en el Palacio Nacional.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, sostuvo Sheinbaum.

VEA TAMBIÉN Sismo de magnitud 6 sacude el sur y el centro de México o

Seguidamente, afirmó: "con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles".

"Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión", añadió.

BTS (Bangtan Sonyeondan) es un grupo masculino surcoreano de K-pop, formado en 2013, reconocido mundialmente por su impacto musical y social.

Compuesto por siete miembros, el grupo destaca por componer sus letras enfocadas en el amor propio, la salud mental y la juventud.

VEA TAMBIÉN ¿Qué implica el nombramiento de nuevos consejeros del INE para la democracia en México? o

BTS se encuentra en México con motivo de su gira mundial "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", ofreciendo tres conciertos en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo.