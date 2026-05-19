Las conversaciones con el régimen de Irán avanzan, según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: esto fue lo que reveló

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este martes que las conversaciones con el régimen de Irán están teniendo un buen progreso, pero Washington está "listo y preparado" para reanudar las operaciones militares contra Irán si no se llega a un acuerdo.

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Los comentarios de Vance se produjeron horas después de que el presidente Donald Trump dijera que había estado a punto de ordenar nuevos ataques contra Irán y le diera a Teherán "dos o tres días" para llegar a un acuerdo.

"Se está logrando un buen progreso, pero vamos a seguir trabajando en ello y, al final, o llegaremos a un acuerdo o no", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Cabe recordar que Vance encabezó en abril una delegación de Estados Unidos en Pakistán para mantener conversaciones que no lograron un acuerdo; dijo que Irán tenía que aceptar que no podía tener armas nucleares.

"Estamos en un buen punto aquí, pero hay una opción B, y la opción B es que podríamos reiniciar la campaña militar", dijo el vicepresidente de Estados Unidos.

"Estamos listos y preparados. No queremos ir por ese camino, pero el presidente está dispuesto y en condiciones de seguir ese camino si tenemos que hacerlo", sostuvo Vance.

A su vez, el ejército iraní advirtió el martes que “si el enemigo es lo suficientemente insensato como para caer de nuevo en la trampa sionista y lanza una nueva agresión contra nuestro querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él, con nuevo equipamiento y nuevos métodos", dijo el portavoz del ejército Mohammad Akraminia, según la agencia de noticias iraní ISNA.

Cabe resaltar que Washington y Teherán han estado intercambiando propuestas en un intento por poner fin al conflicto militar en Medio Oriente, que estalló el 28 de febrero. Ambas partes han mantenido hasta ahora una única ronda de conversaciones en medio de un frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

En ese contexto, el portavoz del ejército iraní, Akramina, dijo que su país había aprovechado el alto el fuego como una oportunidad "para fortalecer sus capacidades de combate", sin dar más detalles.

Anteriormente, la agencia de noticias iraní Fars informó que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia a Irán de mantener solo un sitio nuclear en funcionamiento y transferir su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.