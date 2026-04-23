Desde Caracas, John Barrett asegura que "la relación entre Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio"

El nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, llegó este jueves al país y, a través de las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, publicó un video en el que se presentó oficialmente.

En su mensaje, el diplomático afirmó que “la relación entre Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio”. Asimismo, expresó: “Soy John Barret y acabo de llegar a Venezuela para desempeñar el cargo de Encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas”.

Barrett destacó que su presencia en el país responde una estrategia clara de Washington. “El presidente Trump y el secretario Rubio tienen una visión definida para la prosperidad de nuestra región, y estoy aquí para seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela”, concluyó.

La llegada de Barrett se produce en un contexto de restablecimiento de las relaciones bilaterales, luego de que la embajada de Estados Unidos en Caracas reanudara sus operaciones a finales de marzo, al mismo tiempo que Venezuela retomó el control de su sede diplomática en Washington ya que, durante los últimos siete años, las relaciones entre ambos países permanecieron rotas.

Cabe recordar que la designación de Barrett se dio tras la salida de Laura Dogu, quien ocupaba el cargo de encargada de negocios. Esta posición representa la máxima autoridad diplomática en ausencia de un embajador.

Antes de asumir el nuevo rol, Barrett se desempeñaba como encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala desde enero de 2026. A lo largo de su carrera diplomática, ha trabajado en países como Panamá, Perú y Brasil.

Por otro lado, la líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó a la llegada de Barrett al país, "que debe estar marcando una cooperación que sea ganar-ganar para ambos países".

"Nosotros esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo", agregó Rodríguez durante un acto político en el estado Lara (occidente).