NTN24
Jueves, 23 de abril de 2026
Jueves, 23 de abril de 2026
Venezuela

Desde Caracas, John Barrett asegura que "la relación entre Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio"

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
John Barrett | Foto AFP
John Barrett | Foto AFP
El diplomático asumió como encargado de negocios en Caracas y anunció que impulsará la estrategia de Washington para Venezuela.

El nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, llegó este jueves al país y, a través de las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, publicó un video en el que se presentó oficialmente.

En su mensaje, el diplomático afirmó que “la relación entre Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio”. Asimismo, expresó: “Soy John Barret y acabo de llegar a Venezuela para desempeñar el cargo de Encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas”.

Barrett destacó que su presencia en el país responde una estrategia clara de Washington. “El presidente Trump y el secretario Rubio tienen una visión definida para la prosperidad de nuestra región, y estoy aquí para seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela”, concluyó.

La llegada de Barrett se produce en un contexto de restablecimiento de las relaciones bilaterales, luego de que la embajada de Estados Unidos en Caracas reanudara sus operaciones a finales de marzo, al mismo tiempo que Venezuela retomó el control de su sede diplomática en Washington ya que, durante los últimos siete años, las relaciones entre ambos países permanecieron rotas.

Cabe recordar que la designación de Barrett se dio tras la salida de Laura Dogu, quien ocupaba el cargo de encargada de negocios. Esta posición representa la máxima autoridad diplomática en ausencia de un embajador.

Antes de asumir el nuevo rol, Barrett se desempeñaba como encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala desde enero de 2026. A lo largo de su carrera diplomática, ha trabajado en países como Panamá, Perú y Brasil.

Por otro lado, la líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó a la llegada de Barrett al país, "que debe estar marcando una cooperación que sea ganar-ganar para ambos países".

"Nosotros esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo", agregó Rodríguez durante un acto político en el estado Lara (occidente).

Temas relacionados:

Venezuela

Estados Unidos

Embajada de Venezuela

Embajada

Delcy Rodríguez

América Latina

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quebraría el sistema financiero": experto alerta sobre consecuencias en medio de ataques al régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Podemos ir pronto a un proceso electoral": Juan Pablo Guanipa celebra llegada de nuevo encargado de negocios de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Buque de Estados Unidos en Medio Oriente - Comando Central
Medio Oriente

Así es el poderoso buque de asalto anfibio de EE. UU. que navega por el mar Arábigo: durante operaciones pico puede aumentar su capacidad para apoyar hasta más de veinte F-35B

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín, cómplices de la narco-dictadura de Venezuela - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

El Papa León XIV, durante la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro en el Vaticano-EFE
Papa León XIV

Dios "no escucha la oración de quienes hacen la guerra": el mensaje del papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Buque de Estados Unidos en Medio Oriente - Comando Central
Medio Oriente

Así es el poderoso buque de asalto anfibio de EE. UU. que navega por el mar Arábigo: durante operaciones pico puede aumentar su capacidad para apoyar hasta más de veinte F-35B

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín, cómplices de la narco-dictadura de Venezuela - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

El Papa León XIV, durante la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro en el Vaticano-EFE
Papa León XIV

Dios "no escucha la oración de quienes hacen la guerra": el mensaje del papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos

Régimen de Venezuela | Foto AFP
Delcy Rodríguez

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump afirma que le prohibió a Israel bombardear a Líbano tras acuerdo de alto al fuego por 10 días

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello es visto en lujosa camioneta de 80 mil dólares pese a afirmaciones del régimen venezolano sobre "no ser ricos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre