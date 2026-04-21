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Martes, 21 de abril de 2026
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Fútbol inglés

Del cielo a los sótanos del fútbol inglés: Leicester, campeón de la Premier en 2016, suma nuevo descenso más allá de la segunda categoría

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Leicester City - Foto AFP
Leicester City - Foto AFP
El equipo de Gary Rowett necesitaba una victoria en el King Power Stadium para mantener vivas sus escasas esperanzas de evitar el descenso.

El Leicester, antiguo campeón de la Premier League, descendió a la tercera división por segunda vez en su historia tras empatar 2-2 contra el Hull el martes.

El equipo de Gary Rowett necesitaba una victoria en el King Power Stadium para mantener vivas sus escasas esperanzas de evitar el descenso.

Pero los Foxes se toparon con el empate de Oli McBurnie en la segunda parte, que los condenó a la League One tan solo 10 años después de haberse coronado campeones de Inglaterra en un triunfo de ensueño.

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Liam Millar adelantó al Hull en el minuto 18, antes de que el Leicester empatara con un penalti de James Justin en el minuto 52.

Luke Thomas puso al Leicester por delante dos minutos después, pero McBurnie acabó con sus sueños de salvación con el gol del empate en el minuto 63.

El Leicester, penúltimo en la tabla, está a siete puntos de la salvación a falta de solo dos partidos.

El Leicester jugará en la tercera división por primera vez desde la temporada 2008-09, tras un sorprendente declive en los últimos cinco años.

"Tenemos que aprender. Creo que el club debe aceptar que esta es la parte más difícil de la trayectoria de un club de fútbol", dijo Rowett.

"Este club ganó la Premier League hace no mucho tiempo. Fue un momento increíble para los aficionados y para todos los que formamos parte del club. Creo que todos lo vimos como un logro extraordinario. Creo que podemos estar igualmente decepcionados por lo mal que estamos viviendo este momento”, precisó.

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Es el tercer descenso en cuatro temporadas para el Leicester, que bajó de la Premier League en 2023 y 2025.

Después de que Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté y compañía desafiaran las probabilidades de 5000 a 1 para ganar la Premier League en 2016, el Leicester alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones la temporada siguiente y ganó la FA Cup en 2021.

Pero la época dorada del Leicester es un recuerdo lejano, ya que se enfrentan a la desagradable perspectiva de jugar contra equipos como el Bromley, el Mansfield y el Wycombe la próxima temporada.

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