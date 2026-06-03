Régimen de Irán atacó terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Kuwait: al menos una persona murió

El régimen de Irán atacó con drones una terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, según confirmaron funcionarios kuwaitíes a agencias de prensa y medios de comunicación.

Al menos una persona murió en medio de los ataques, según un balance al que tuvo acceso el medio Al Jazeera.

Además, las autoridades locales hablan de que el ataque deja también varios heridos.

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní reivindicó el miércoles el ataque contra Kuwait y mencionó que se trata de una represalia por los ataques de Estados Unidos contra un petrolero iraní y una isla.

“En respuesta a esta agresión, la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, que alberga helicópteros, así como el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin, fueron atacados con misiles y drones por las fuerzas de la Guardia”, declaró el régimen en un comunicado publicado en su canal oficial de Telegram.