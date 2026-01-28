Reportan que avión de la aerolínea Satena desapareció de los radares en Colombia
Este miércoles, las autoridades aeronáuticas de Colombia reportaron la desaparición de un avión de la aerolínea estatal Satena que cubría la ruta entre Cucuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, al norte del país.
La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, aseguró que su cartera se encuentra recopilando información sobre lo sucedido y confirmó que en la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes.
“La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU”, indicó la ministra.
Según han señalado algunos periodistas locales, entre los viajeros se encontraría un congresista y un candidato a las próximas elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de marzo.
Se trataría del congresista Diógenes Quintero y del candidato Carlos Salcedo.
También se ha podido conocer que se trata de un avión Beechcraft 1900 de matrícula HK 4709 que pertenece a la empresa Searca y brinda servicios a la aerolínea estatal Satena.
A través de un comunicado, la aerolínea informó que el avión despegó de Cucuta a las 11:42 de la mañana y tenía previsto su aterrizaje a las 12:05 del mediodía, hora local.
“Reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 de la mañana”,