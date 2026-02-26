"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el ataque a una embarcación en Cuba que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

Amelia Calzadilla, directora de la Organización Ciudadanía y Libertad, expresó en NTN24 la posición de los cubanos respecto al ataque por parte del régimen una lancha, con matrícula de Estados Unidos, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

"El régimen es especialista en manipular la información y por años ha sostenido un lenguaje para victimizarse", afirmó.

La activista destacó que "Cuba ha abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles" y enfatizó: "No les creemos en lo más mínimo".

VEA TAMBIÉN Régimen cubano identificó a una de las cuatro personas que murieron tras ataque que perpetró contra lancha con matrícula de Estados Unidos o

La líder opositora planteó dos posibles escenarios: "O bien hubo un momento de mucha desesperación por parte de estos cubanos que están viendo a su país colapsar frente a las narices de todos, o bien es una manipulación orquestada por La Habana para tratar de enviar el mensaje al mundo de que ellos están siendo atacados constantemente por parte de los Estados Unidos".

“El pueblo de Cuba ya no puede sostener la situación que se está enfrentando dentro del país y que es una crisis humanitaria a la vista de todos los que vienen transcurriendo desde hace años. Nuestros familiares dentro de Cuba no solo se quejan de las carencias económicas y sociales que están enfrentando, sino del nivel de abandono al que han sido sometidos y el nivel de represión tan alto que está llevando a cabo lo que es la policía del país en contra de todos aquellos que manifiestan su descontento por la situación”, puntualizó.

Calzadilla aseguró que el pueblo cubano confía que este año sea el fin de la dictadura.

“Yo creo, de hecho, que toda esta campaña de manipulación que llevan a cabo, todos estos recorridos del canciller en distintos lugares de Europa, en Naciones Unidas, todo este proceso de victimizarse, es también una manera de enviarles la señal al mundo de que ellos no están dispuestos a permitir por la vía del diálogo que realmente Cuba llegue a ser libre y que los cubanos lleguen a ser libres”, puntualizó.