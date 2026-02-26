NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Cuba

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Amelia Calzadilla, directora de la Organización Ciudadanía y Libertad, expresó en NTN24 la posición de los cubanos respecto al caso.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el ataque a una embarcación en Cuba que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

Amelia Calzadilla, directora de la Organización Ciudadanía y Libertad, expresó en NTN24 la posición de los cubanos respecto al ataque por parte del régimen una lancha, con matrícula de Estados Unidos, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

"El régimen es especialista en manipular la información y por años ha sostenido un lenguaje para victimizarse", afirmó.

La activista destacó que "Cuba ha abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles" y enfatizó: "No les creemos en lo más mínimo".

o

La líder opositora planteó dos posibles escenarios: "O bien hubo un momento de mucha desesperación por parte de estos cubanos que están viendo a su país colapsar frente a las narices de todos, o bien es una manipulación orquestada por La Habana para tratar de enviar el mensaje al mundo de que ellos están siendo atacados constantemente por parte de los Estados Unidos".

“El pueblo de Cuba ya no puede sostener la situación que se está enfrentando dentro del país y que es una crisis humanitaria a la vista de todos los que vienen transcurriendo desde hace años. Nuestros familiares dentro de Cuba no solo se quejan de las carencias económicas y sociales que están enfrentando, sino del nivel de abandono al que han sido sometidos y el nivel de represión tan alto que está llevando a cabo lo que es la policía del país en contra de todos aquellos que manifiestan su descontento por la situación”, puntualizó.

Calzadilla aseguró que el pueblo cubano confía que este año sea el fin de la dictadura.

“Yo creo, de hecho, que toda esta campaña de manipulación que llevan a cabo, todos estos recorridos del canciller en distintos lugares de Europa, en Naciones Unidas, todo este proceso de victimizarse, es también una manera de enviarles la señal al mundo de que ellos no están dispuestos a permitir por la vía del diálogo que realmente Cuba llegue a ser libre y que los cubanos lleguen a ser libres”, puntualizó.

Temas relacionados:

Cuba

Ataque

Muertos

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela": abogado penalista Zair Mundaray

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Junta de Paz | Foto: AFP
Donald Trump

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington-Foto: EFE
Donald Trump

Trump se pronuncia en medio de visita de su secretario de Energía a Venezuela y aclara rol de Harry Sargeant III: "No tiene autoridad para actuar en nombre de EE. UU."

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión - Foto @jrafaeltarazona
Venezuela

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Junta de Paz | Foto: AFP
Donald Trump

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Universidad Católica ante Juventud en Copa Libertadores - Foto: EFE
Rafael Romo

Portero de La Vinotinto fue villano y héroe en juego de Copa Libertadores en el que su equipo quedó eliminado

Ryan Castro y J Balvin estrenarán nueva canción / FOTO: Captura de video
J Balvin

Hijo de J Balvin se roba las miradas en la muestra de la nueva canción del colombiano junto a Ryan Castro

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington-Foto: EFE
Donald Trump

Trump se pronuncia en medio de visita de su secretario de Energía a Venezuela y aclara rol de Harry Sargeant III: "No tiene autoridad para actuar en nombre de EE. UU."

Agujero negro | Foto Canva
Agujero negro

Científicos observan la impresionante resurrección cósmica de un agujero que llevaba más de 100 millones de años dormido

Willie Colón presenta en su espectáculo ‘Tour 50 Aniversario’ en 2017-Foto: EFE
Willie Colón

‘Oh qué será?’, ‘El Gran Varón’ y otros éxitos de Willie Colón para recordar su legado musical

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión - Foto @jrafaeltarazona
Venezuela

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre