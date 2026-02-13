Periodista español fue agredido cuando intentó preguntarle a la hermana de Diosdado Cabello por Juan Pablo Guanipa

El periodista español Cake Minuesa fue agredido en Bilbao, España, cuando intentaba tomar declaraciones de la hermana de Diosdado Cabello, Glenna Cabello, quien es cónsul del régimen de Venezuela en Bilbao.

Minuesa abordó a Glenna Cabello en las calles del municipio situado en el norte de España para consultarle por Juan Pablo Guanipa, prisionero político del régimen de Venezuela, que lo puso bajo medida de "casa por cárcel" el martes.

"Diosdado Cabello, su hermano, acaba de meter preso a Juan Pablo Guanipa", empieza a cuestionarle el periodista a Glenna Cabello, pero no puede continuar porque la cónsul del régimen empieza a tararear una canción con la que le interrumpe.

"Aquí tienen a la hermana de Diosdado Cabello que puede pasear con tranquilidad. Nosotros no podemos pasear con tranquilidad en Venezuela", expresó el periodista al ver que Glenna Cabello se tomó a la ligera lo que parecía ser la premisa de su pregunta.

Posteriormente, se ve que el equipo de Glenna Cabello aparta con fuerza al periodista, que se defiende insistiendo en que es "prensa" y que "solo" está preguntando.

"¿Qué pasa?", le dice uno de los miembros del equipo de Glenna Cabello mientras se le acerca cada vez más al periodista al punto que llega a apartarlo con su propio cuerpo.

"Ni me toques", le pide Minuesa al hombre, que es detenido por otro miembro del equipo de Glenna Cabello cuando se da cuenta de la agresión.

"Ahí están los chavistas, él y él, los dos, y la hermana de Diosdado", dice el periodista mientras los graba con su cámara al seguirles en las calles españolas.

"No me preocupo ¿sabes por qué? Porque aquí si hay democracia, y aquí no me metes en la cárcel", les dice el periodista a los que calificó de "chavistas", quienes responden asegurando que "esto no es democracia".

El dirigente político Guanipa, cabe resaltar, fue excarcelado el domingo por el régimen de Venezuela, pero secuestrado horas después por este mismo luego de haber denunciado la represión que vivió mientras fue prisionero político.

El martes, luego de que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, y congresistas estadounidenses exigieran su liberación, Guanipa fue confinado en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel".

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el régimen ha estado anunciando excarcelaciones de prisioneros políticos que han sido generadas tras la presión de la administración de Donald Trump, que había anunciado iba a "administrar" Venezuela luego de la extracción del dictador.