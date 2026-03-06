NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Rusia

Delegación de Rusia fue recibida con abucheos por parte del público al desfilar con su bandera nacional en los Juegos Paralímpicos de Invierno

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista general de la Arena de Verona - Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 - Foto de referencia: EFE
Fueron cuatro los integrantes de la delegación rusa que participaron en el desfile en el anfiteatro romano de la Arena de Verona.

Delegación de Rusia fue recibida con abucheos por parte del público al desfilar con su bandera nacional en magno evento deportivo.

La situación se registró durante la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, celebrada este 6 de marzo.

Fueron cuatro los integrantes de la delegación rusa que participaron en el desfile en el anfiteatro romano de la Arena de Verona, unos minutos después de los de Bielorrusia, que también regresan con sus símbolos nacionales.

Tras años de sanciones por dopaje y el conflicto en Ucrania, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) permitió a Rusia y Bielorrusia competir bajo sus propios símbolos nacionales.

Esa decisión, cabe recalcar, generó una profunda división en el mundo del deporte y en la comunidad internacional.

Un total de 12 países, encabezados por Ucrania, decidieron no participar en la ceremonia inaugural como medida de protesta contra la presencia de las delegaciones rusa y bielorrusa.

A pesar de la polémica, los juegos iniciaron con una participación récord de 665 atletas que competirán en sedes como Milán, Verona, Tesero y Cortina d'Ampezzo.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que inició la invasión, el presidente Putin ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.

