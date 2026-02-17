Así puede aplicar a una de las 60 becas para que profesionales colombianos cursen maestrías en importante universidad de Europa

El ICETEX y la Universidad Internacional de Valencia - VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, anunciaron recientemente la apertura del programa de Becas ICETEX-VIU para el curso académico 2026-2027.

La iniciativa ofrece 60 becas que cubren el 60% del valor total de la matrícula para maestrías oficiales que serán impartidas de manera 100% online por la universidad española, avalada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos residentes en el país que tengan entre 21 y 65 años. Los aspirantes deben contar con título universitario de pregrado, un promedio mínimo de 4,2/5,0 y al menos 24 meses de experiencia profesional.

Los perfiles idóneos serán evaluados y admitidos por el comité de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, que está certificada bajo el Programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA).

Los programas disponibles abarcan las facultades de Empresa, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y Jurídicas, Educación, así como Artes, Humanidades y Comunicación.

Todas las maestrías, cabe resaltar, tienen una duración de doce meses y se imparten completamente en español.

El periodo de postulación estará abierto hasta el 28 de febrero de 2026. Para aplicar, los interesados deberán primero gestionar su admisión académica con VIU y, una vez cuenten con la carta de aceptación, completar su postulación en la plataforma oficial de ICETEX y cargar la documentación requerida.

Entre los documentos solicitados se incluyen: carta de admisión de VIU, título universitario, certificado de notas con promedio académico, certificados laborales que acrediten experiencia profesional, cédula de ciudadanía y documentos socioeconómicos.

Para confirmar su plaza, los beneficiarios deberán demostrar su capacidad financiera para cubrir el 40% restante del valor de la matrícula. La evaluación y asignación de las becas estará a cargo de ICETEX, conforme a sus criterios oficiales.

Actualmente, la Universidad Internacional de Valencia - VIU cuenta con más de 28.980 estudiantes, un claustro de más de 970 docentes y una oferta académica de 130 títulos, además de convenios con más de 15.000 empresas y organizaciones.

Con una metodología online, clases en directo que quedan grabadas y un campus virtual multidispositivo, VIU promete a sus estudiantes una experiencia universitaria flexible y alineada con las exigencias del mercado laboral actual.

Para más información sobre la postulación a las becas y contacto, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de las becas de VIU y visitar la plataforma oficial de ICETEX.