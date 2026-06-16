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Martes, 16 de junio de 2026
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Elecciones en Colombia

"Se han usado las mesas de diálogo de paz con distintos grupos armados como una forma electoral para presionar": experto en temas de seguridad sobre el constreñimiento en Colombia

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Hugo Acero, sociólogo, conversó sobre las medidas de seguridad ofrecidas por el gobierno colombiano para la segunda vuelta presidencial ante riesgos de compra de votos y constreñimiento.

Este martes se conoció que el gobierno de Gustavo Petro expidió un decreto para fortalecer las garantías de transparencia durante la jornada y reducir riesgos asociados a la compra de votos cuando faltan tan solo cinco días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de 408.000 efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la jornada electoral del próximo domingo.

Para hablar sobre este tema, Hugo Acero, sociólogo y experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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El invitado señaló que "el presidente (Gustavo Petro) ha estado casi como jefe de campaña. Ha fungido de manera directa en el tema de liderar la campaña del candidato Iván Cepeda, eso es ilegal; pero no le ha importado".

Y también apuntó que "desde finales del año pasado se han usado las mesas de diálogo de paz con distintos grupos armados al margen de la ley y de grupos delincuenciales como una forma electoral para presionar".

Esto porque en algunas zonas del país "los grupos armados ilegales tienen, no solo presencia, sino control territorial y casi un control territorial total", siendo ellos quienes gobiernan y toman decisiones sobre la población.

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