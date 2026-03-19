"Se necesita dinero para acabar a los malos": Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que "se necesita dinero para matar a los malos", cuando se le preguntó si el Pentágono solicitó 200.000 millones de dólares para el conflicto contra el régimen de Irán.

El costo de la guerra aún no se conoce, pero puede ser considerable. Según medios de Estados Unidos, el contralor del Pentágono les dijo a los legisladores que los primeros seis días de guerra costaron 11.300 millones de dólares.

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Hegseth confirmó de manera indirecta el valor aproximado de la solicitud del Pentágono por recursos adicionales: "En cuanto a los 200.000 millones de dólares, creo que esa cifra podría variar", dijo.

"Volveremos al Congreso" para "asegurarnos de recibir la financiación adecuada", agregó en una rueda de prensa.

El monto final dependerá de qué tanto dure la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán iniciada el 28 de febrero.

"Es un pequeño precio a pagar para asegurarnos de que nos mantenemos en lo más alto", afirmó el presidente Donald Trump durante un evento el jueves en el Despacho Oval.

El conflicto ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita una quinta parte de la producción global de petróleo.