NTN24
Jueves, 19 de marzo de 2026
Jueves, 19 de marzo de 2026
Pete Hegseth

"Se necesita dinero para acabar a los malos": Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos

marzo 19, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
El funcionario de la administración Trump habló acerca de la solicitud de dinero extra por parte del Pentágono para la lucha contra el régimen de Irán.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que "se necesita dinero para matar a los malos", cuando se le preguntó si el Pentágono solicitó 200.000 millones de dólares para el conflicto contra el régimen de Irán.

El costo de la guerra aún no se conoce, pero puede ser considerable. Según medios de Estados Unidos, el contralor del Pentágono les dijo a los legisladores que los primeros seis días de guerra costaron 11.300 millones de dólares.

o

Hegseth confirmó de manera indirecta el valor aproximado de la solicitud del Pentágono por recursos adicionales: "En cuanto a los 200.000 millones de dólares, creo que esa cifra podría variar", dijo.

"Volveremos al Congreso" para "asegurarnos de recibir la financiación adecuada", agregó en una rueda de prensa.

El monto final dependerá de qué tanto dure la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán iniciada el 28 de febrero.

"Es un pequeño precio a pagar para asegurarnos de que nos mantenemos en lo más alto", afirmó el presidente Donald Trump durante un evento el jueves en el Despacho Oval.

El conflicto ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita una quinta parte de la producción global de petróleo.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Administración Trump

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Hubo bombardeos de Ecuador en Colombia? Coronel (r) dice que "Petro está desinformado" y que "no hay trazas en los radares"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En este momento hay alerta máxima en todos los organismos de seguridad de EE. UU., hay 135 alertas de inteligencia activas": experto sobre amenazas en medio del conflicto con Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump revela desde la Casa Blanca cuáles serían sus planes futuros frente al régimen de Irán y pide a Netanyahu no atacar yacimientos de gas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un triunfo deportivo eleva la confianza, pero hay que seguir trabajando por los intereses superiores del país": periodista Fernando Arreaza sobre el campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth - AFP
Ataque al régimen de Irán

La dura advertencia del secretario de Guerra de Estados Unidos tras la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán: "EE. UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos"

Bombardeos en Beirut, Líbano - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Impactante video de avión comercial despegando al mismo tiempo que se presentan explosiones en el Líbano

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"Esta no es nuestra guerra": Europa le dice no a Donald Trump sobre participar en conflicto contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth - AFP
Ataque al régimen de Irán

La dura advertencia del secretario de Guerra de Estados Unidos tras la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán: "EE. UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos"

Bombardeos en Beirut, Líbano - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Impactante video de avión comercial despegando al mismo tiempo que se presentan explosiones en el Líbano

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"Esta no es nuestra guerra": Europa le dice no a Donald Trump sobre participar en conflicto contra el régimen de Irán

Trabajador - Foto Canva
Empleo

Así es como profesionales colombianos pueden trabajar en el exterior: Francia, Alemania, EE. UU., Australia y Canadá lideran las vacantes

Becas - Fotos de referencia Canva
Becas de estudio

Profesionales colombianos con estos requisitos podrán tener acceso a becas en destacada Universidad de Miami

Edmundo González Urrutia - Foto: EFE
Edmundo González

Edmundo González entregó detalles de su recuperación a una semana de su intervención quirúrgica

Alí Jameneí, exlíder Supremo de Irán / Asamblea General de las Naciones Unidas - Fotos: EFE / X
Ataque al régimen de Irán

"Irán estaba aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear": Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre