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Viernes, 17 de abril de 2026
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Donald Trump

Trump afirma que el Ejército de EE. UU. "traerá consigo un día que se ha esperado durante 70 años, un nuevo amanecer para Cuba”

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El mandatario de la unión americana ha reiterado que la isla caribeña es una "nación en colapso".

Este viernes, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo que "muy pronto" habrá "un nuevo amanecer para Cuba".

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“Y muy pronto, esta gran fortaleza (Ejército de EE. UU.) traerá consigo también un día que se ha esperado durante 70 años. Se llama “Un nuevo amanecer para Cuba”, expresó el gobernante de la unión americana.

Trump intervino en un evento de Turning Point Action en Phoenix, Arizona, titulado 'Build the Red Wall' (Construir el Muro Rojo).

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En dicho encuentro, el titular de la Casa Blanca abordó temas internacionales, incluyendo el colapso en Cuba, la política nuclear con Irán, la OTAN, y la situación en el Medio Oriente.

Trump sugirió recientemente que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez concluida su tarea militar contra el régimen de Irán.

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Es de recordar que el mandatario de la unión americana ha reiterado que la isla caribeña es una “nación en colapso”.

En contraste, el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha expresado su disposición a dialogar con Estados Unidos "sin presiones y bajo condiciones de igualdad".

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. De hecho, la cifra de presos políticos en la nación ha alcanzado una marca histórica: 1.250.

Cuba lleva 67 años bajo un sistema dictatorial, contabilizados desde el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 hasta el año actual (2026).

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