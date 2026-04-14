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Martes, 14 de abril de 2026
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Fútbol

Luto en el mundo del fútbol: joven promesa fue asesinada durante un ataque armado contra el autobús de su equipo

abril 14, 2026
Por: Diana Pérez
Balón de fútbol - Foto AFP
Balón de fútbol - Foto AFP
El delantero, de 20 años, se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año.

En las últimas horas el mundo del fútbol ha quedado conmocionado tras conocerse la trágica muerte de un futbolista durante un ataque armado contra el bus de su equipo en Ghana.

El futbolista ghanés Dominic Frimpong, de 20 años, falleció en medio del ataque armado de unos ladrones contra el autobús en el que viaja el plantel del Berekum Chelsea FC.

Según el comunicado emitido por la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) los hombres enmascarados obligaron a los jugadores de primera división a refugiarse en la malesa. El escrito afirma que "hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto".

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 22:30 hora local en una carretera de la región de Ashanti, al oeste del país.

Los informes también señalan que Frimpong sufrió heridas de bala y falleció en el hospital al que fue trasladado mientras recibía tratamiento médico.

En su comunicado la policía también aseguró que "otra víctima, George Owusu Afriyie, de 52 años, también fue asaltado y le robaron 4.500,00 GHS (unos 408 dólares)".

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Por su parte, la GFA calificó el incidente como "trágico" y lamentó el fallecimiento del futbolista de primera división.

La liga nacional también se pronunció señalando que: "La liga transmite una profunda preocupación por la situación y se solidariza con los jugadores, el personal técnico y la dirección del club en este momento difícil".

Y finalizó el comunicado diciendo: "La GPL insta además a las agencias de seguridad pertinentes a tomar medidas urgentes para proteger a todos los clubes participantes, garantizando la seguridad y el bienestar de los equipos mientras viajan por el país para sus compromisos de liga".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se refirió a lo sucedido: "Me entristece profundamente enterarme del trágico fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club, tras un presunto ataque al equipo mientras regresaban de un partido de la Liga Premier de Ghana", afirmó.

"En nombre de la comunidad futbolística mundial y de todos en la FIFA, enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos, a todos en el Berekum Chelsea FC y a todos los que lo conocieron", puntualizó.

El delantero, de 20 años, se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año.

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