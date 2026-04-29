Los récords que rompió el partidazo que se jugaron PSG y Bayern Múnich por la semifinal de la Champions League

La victoria 5-4 del PSG sobre el Bayern el martes en la ida de semifinales de la Champions League fue una oda al fútbol ofensivo entre dos equipos sin miedo a perder y algunos lo califican ya como el mejor encuentro de la historia del torneo.

En los 90 minutos de juego no hubo un solo respiro en la cancha, con dos equipos, formados por algunos de los mejores futbolistas de la actualidad, desenfrenados y llevando a cabo un despliegue electrizante.

VEA TAMBIÉN Estrella mundial se lesionó en el partido entre el PSG y el Bayern Múnich y será baja por "varias semanas" a un mes del Mundial o

Los Récords que se dieron en el partido:

Nunca en la historia del mayor torneo de clubes del mundo se habían marcado cinco goles en una primera parte de una semifinal y jamás se anotaron nueve goles en un solo encuentro a estas alturas de la competición.

El Bayern no encajaba cinco goles en la Champions desde hace más de 30 años (contra el Ajax en 1995), pero la eliminatoria está abierta y se decidirá dentro de una semana en Múnich.

El diario deportivo francés L'Équipe calificó el partido de "fútbol total" en su titular de portada del miércoles, una referencia al Ajax y a la selección neerlandesa liderada por Johan Cruyff de la década de 1970.

Buena parte del mérito al partido del martes se debe atribuir a los dos entrenadores. Luis Enrique y Vincent Kompany no especularon con el resultado y no dudaron en mantener su táctica ofensiva en momentos en los que podrían haber sido más conservadores.

Es improbable que ninguno de los dos entrenadores cambie su filosofía dentro de una semana, incluso con una plaza en la final en juego: Luis Enrique sugirió que su equipo probablemente necesite marcar tres goles más para clasificarse.

Es muy probable también que el próximo Balón de Oro pisara el martes por la noche el césped del Parque de los Príncipes: Kvaratskhelia ha sido probablemente el mejor jugador de esta edición de la Champions League, mientras que Kane está en una forma majestuosa, con casi 33 años.

Sin olvidar a Olise, Luiz Díaz, Dembélé o Désiré Doué.