Estados Unidos bombardeó sitios en los que Irán ubicaba misiles de crucero antibuque cerca del estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos afirmó el martes que bombardeó "con éxito" sitios de misiles antinavío iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas contra búnkeres.

"Hace unas horas, las fuerzas estadounidenses emplearon con éxito varias municiones de penetración profunda de 5000 libras contra emplazamientos de misiles iraníes reforzados a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho de Ormuz”, indicó el Comando Central en una publicación en X.

Precisó además que los misiles de crucero antibuque iraníes en estos emplazamientos “representaban un riesgo para el transporte marítimo internacional en el estrecho”.

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El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave situado entre Irán y Omán. Esta vía enlaza el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, además de un volumen significativo de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los enclaves geopolíticos más estratégicos del planeta.

Sobre este asunto, Janiel Melamed, PHD de seguridad internacional, habló recientemente en NTN24.

“Si Irán opta por cerrarlo temporalmente (el estrecho de Ormuz), daña sus propios intereses... China y la India podrían servir en el camino de la diplomacia (con Irán)”, dijo Melamed.

“Militarmente Estados Unidos tiene la capacidad de ejercer las acciones que crea pertinentes para evitar que ese cierre sea de carácter definitivo”, complementó.

El presidente Donald Trump ha adoptado una postura de presión internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado de facto por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán.