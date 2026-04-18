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Sábado, 18 de abril de 2026
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México

Detienen en México a uno de los narcotraficantes más buscados en Europa

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía México - Foto de referencia de EFE
Policía México - Foto de referencia de EFE
El hombre, de nacionalidad húngara, cuenta con una orden de arresto en su país por tráfico de estupefacientes, así como una ficha roja de Interpol y otra orden de aprehensión de Europol.

Autoridades mexicanas detuvieron a un fugitivo requerido en Hungría por narcotráfico, informó el sábado la Secretaría de Seguridad de México, que agregó que el detenido estaba en la lista de los 10 más buscados de Europa.

"Se detuvo a János Balla, alias 'Dániel Takács', considerado uno de los 10 más buscados en Europa", dijo en su cuenta de X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública.

Balla, de nacionalidad húngara, cuenta con una orden de arresto en su país por tráfico de estupefacientes, así como una ficha roja de Interpol y otra orden de aprehensión de Europol, indicó la Secretaría en un comunicado.

El detenido, de 48 años, dirigió en su país a un grupo del crimen organizado que se ha dedicado al tráfico de cocaína y de una droga conocida como éxtasis, al menos entre el verano de 2014 y abril de 2015, según información de Europol.

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El arrestó ocurrió en una avenida del balneario de Cancún, en el sureste de México, en medio de un operativo de fuerzas de seguridad mexicana.

Las autoridades difundieron fotos en las que aparece custodiado por policías y militares, con el cabello corto, una ligera barba y vistiendo una camisa tipo guayabera con estampados de palmeras.

Harfuch dijo que la aprehensión ocurrió gracias al intercambio de información con Hungría.

Balla será entregado a las autoridades migratorias mexicanas para "determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa", indicó la Secretaría de Seguridad.

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