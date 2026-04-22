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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Irán

Régimen de Irán ejecuta a un exempleado nuclear acusado de espionaje, según ONG

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Represión en Irán | Foto EFE
Represión en Irán | Foto EFE
Funcionarios iraníes han advertido que no habrá indulgencia para nadie considerado colaborador con Israel.

El régimen de Irán ahorcó este miércoles a un hombre condenado por vínculos con la agencia de espionaje israelí Mossad, según informó el poder judicial, y dos ONG con sede fuera del país afirmaron que trabajaba para la organización iraní de energía atómica.

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La ejecución de Mehdi Farid fue la última de una serie de ahorcamientos de convictos de alto perfil, en una tendencia acelerada que ha alarmado a los grupos de derechos humanos.

"Mehdi Farid fue ahorcado esta mañana por una amplia cooperación con el servicio de espionaje terrorista Mossad tras examinar el caso y aprobarse el veredicto final", según la web Mizan Online del poder judicial, añadiendo que había sido condenado por el delito capital de "corrupción en la tierra".

La ONG Iran Human Rights, que supervisa las ejecuciones en Irán, dijo que Farid trabajaba para la Organización de Energía Atómica de Irán cuando fue arrestado el 31 de mayo de 2023.

Indicó que inicialmente fue condenado a 10 años de prisión, pero luego, en un nuevo juicio en julio de 2025, fue condenado a muerte por cargos de espionaje para Israel.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, también afirmó que Farid, de 55 años, era empleado de la organización de energía atómica y que el nuevo juicio fue resultado de una apelación del fiscal.

Desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo en medio del conglicto contra Estados Unidos e Israel, las autoridades iraníes han ejecutado a ocho hombres por cargos relacionados con protestas masivas a principios de este año y a otros ocho hombres que eran miembros de los Muyahidines del Pueblo (MEK), un grupo opositor prohibido en Irán.

Asimismo, el régimen de Irán también ejecutó a un ciudadano iraní-sueco acusado de espionaje para Israel. Dos de los miembros del MEK fueron ejecutados por cargos similares de espionaje, una acusación que el grupo ha calificado de absurda.

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"Desde que comenzó el conflicto, la aplicación de las sentencias de muerte ha entrado en una nueva y preocupante etapa marcada por un enfoque total en los presos con cargos políticos y de seguridad y una aceleración notable en la aplicación de las sentencias", dijo HRANA.

Mizan afirmó que Farid era gerente en la Organización de Defensa Pasiva, un organismo de defensa civil, que emitió un comunicado negando que tuviera "ninguna membresía, responsabilidad o cargo" allí.

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