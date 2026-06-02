Secretario Marco Rubio asegura ante el Congreso de Estados Unidos que el presidente Gustavo Petro "ha sido problemático"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló este martes en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, "ha sido problemático".

Las declaraciones sobre el mandatario colombiano se dieron en medio de un balance que dio Rubio sobre el trabajo que ha realizado Estados Unidos con los países de occidente y los desafíos a los que se ha enfrentado en la región.

"En este hemisferio contamos ahora con una coalición de países amigos, más de una docena, que se han unido para trabajar no solo en las cuestiones de seguridad que todos compartimos, sino también en la prosperidad económica, que van de la mano", señaló en primer lugar Rubio.

Dentro de esa colaboración, sin embargo, Rubio indicó que Estados Unidos continuaba enfrentando algunos desafíos como los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, así como con Brasil y Colombia.

"Es una historia increíble, básicamente, aparte de Nicaragua, aparte de Cuba, obviamente, y aparte de Venezuela, sigue habiendo algunos retos. Por supuesto, Brasil, aunque se encuentra en pleno ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, al menos el presidente ha sido problemático", mencionó Rubio.

Pese a que el presidente de Colombia visitó en febrero a su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, el pronunciamiento de Rubio puede estar relacionado con la crisis que existió entre Estados Unidos y Colombia luego de una serie de declaraciones cruzadas y sanciones de la administración Trump contra Petro.

"Pero, en términos generales, ahora es una región llena de líderes afines y con una orientación favorable a Estados Unidos", concluyó Rubio.

Sanciones de Estados Unidos contra Petro

El Departamento de Estado, a cargo de Rubio, le revocó en septiembre la visa a Petro "debido a sus acciones imprudentes e incendiarias" luego de que este instara a "los soldados de Estados Unidos a desobedecer las órdenes (de Trump) e incitar a la violencia".

La revocación de la visa de Petro, que le fue devuelta en marzo, pero con una fecha de vencimiento hasta el 7 de agosto de 2026 —cuando termina su mandato— se dio once días después de que Estados Unidos descertificara a Colombia en lucha antidrogas por considerar que no hacía lo suficiente para combatir el narcotráfico de la región.

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De igual manera, Petro fue incluido en octubre junto a su esposa, su hijo y al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en la lista OFAC con el argumento que, desde que Petro asumió el poder, "la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas".