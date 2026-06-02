Le pegan carteles de Iván Cepeda al bus de la selección Colombia y Abelardo de la Espriella arremete contra el candidato y contra el presidente Petro

El bus de la selección Colombia fue visto durante la noche del lunes en Bogotá en medio de una multitud de lo que parecían ser aficionados que acompañaban al equipo en caravana después del partido contra Costa Rica en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá.

En medio de lo que parecían ser celebraciones por la victoria 3 a 1 en el encuentro de despedida de la selección antes de su viaje a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, la revista Semana publicó un artículo con imágenes de hinchas que pegaron al bus carteles de propaganda política del candidato presidencial Iván Cepeda.

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Ante esto, el también aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo De La Espriella, reaccionó en sus redes sociales de manera contundente contra quien es su contrincante en la segunda vuelta de las elecciones y contra el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Las hordas de Petro y Cepeda destruyen, bloquean y vandalizan. Esto que le hicieron a la Selección Colombia en Bogotá es lo que quieren hacerle al país. No alientan a nuestros jugadores: los insultan. No usan nuestra camiseta: quieren prohibirla", escribió De la Espriella en un post en X.

Las palabras del candidato del movimiento independiente Defensores de la Patria, cabe resaltar, están relacionadas con los cuestionamientos que Cepeda realizó sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en medio de épocas de campaña electoral.

Cepeda criticó el lunes hecho de que De la Espriella y sus seguidores utilizaran la camiseta amarilla del equipo cafetero para lo que describió como "fines electorales" y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) un pronunciamiento al respecto.

La FCF, por su parte, respondió que, al no ser distribuidora de la camiseta, "cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados" y que "no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir", y pidió que mantuvieran el deporte alejado de la política.

Entretanto, De la Espriella instó a sus seguidores a "proteger nuestra Patria Milagro". "Sabemos que ellos son capaces de todo y, por eso, vamos a defenderlo todo: nuestra bandera, nuestra camiseta, nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra amada Selección Colombia", agregó.

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Según el candidato, Petro y Cepeda "son los verdaderos enemigos de la Patria" y los acusó de levantar "banderas guerrilleras, no la de Colombia" y defender "a un par de aspirantes a tiranos que desconocieron el voto popular del 31 de mayo".