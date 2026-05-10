Senado de EE. UU. impulsa el regreso del legendario caza F-14 Tomcat de la película Top Gun

El Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad el Maverick Act, legislación que autoriza la transferencia de tres aviones de combate Grumman F-14D Tomcat.

“El Maverick Act permite que tres de los últimos Tomcat del mundo sean desmilitarizados y transferidos para exhibición pública y educación bajo estrictas salvaguardas de seguridad nacional”, explicó el congresista de Estados Unidos, Abraham Hamadeh.

No obstante, aclaró que “no restaura capacidad de combate ni reabre transferencias al exterior”.

Estas aeronaves que están almacenadas en el desierto U.S. Space & Rocket Center de Huntsville, en Alabama, se han conservado, gracias a el clima seco y cálido que minimiza drásticamente la corrosión y el deterioro del metal.

Ante una eventual aprobación por la Cámara, la ley habilitará restaurar uno de los tres aviones a estado de vuelo, sin embargo, el proceso requiere de inspecciones profundas del armazón y los sistemas, procesos sumamente costosos y que podrían tardar.

En temas de transferencia, se ha informado que esta no tendría un costo para el gobierno federal, ya que en este caso el museo asumiría la responsabilidad de transporte, restauración, mantenimiento y cumplimiento de los requisitos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Marina.

Historia e importancia

Los tres aviones Grumman F-14D Tomcat, tienen una historia única, el BuNo 164341 y 164602 se utilizaron como escuadrón VF-213 “Black Lions”, que han servido en múltiples despliegues, incluyendo operaciones en el Golfo Pérsico.

Por otra parte, se encuentra el BuNo 159437, mayormente conocido como “Fast Eagle 107”, fue el F-14 que participo en el evento del Golfo de Sidra de 1989, en el que dos cazas libios MiG, fueron derribados por Tomcats.

Con historias asombrosas, se espera que el proyecto de ley sea aprobado por la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley definitiva.