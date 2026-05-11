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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

"Delcy ahora aparece en La Haya para supuestamente defender el Esequibo, debería estar defendiéndose en una corte": Hermann Tertsch, eurodiputado

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Tertsch, diputado al Parlamento Europeo, habló en el programa La Mañana de NTN24, respecto al escenario político que atraviesa Venezuela con Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen.

Pese a las sanciones que mantienen sobre ella la Unión Europea (UE), la jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en La Haya para "defender los derechos territoriales de Venezuela sobre la región del Esequibo" ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

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La sucesora de Maduro llegó a Países Bajos el domingo 10 de mayo de 2026 para participar en las audiencias públicas relacionadas con el litigio territorial mantenido con Guyana.

El arribo de Rodríguez a La Haya, vale mencionar, se produce apenas días después de que se diera a conocer otro hecho lamentable efectuado por el régimen que encabeza: el caso de Víctor Quero, quien murió bajo custodia estatal.

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Al respecto, Hermann Tertsch, diputado al Parlamento Europeo, habló en el programa La Mañana de NTN24.

"Fue torturado hasta la muerte y enterrado (Quero), se le negó la información a su familia, y se estuvo permitiendo que su madre estuviera buscando a su hijo de una forma desesperada, con una crueldad tan infinita que solo este tipo de regímenes son capaces de ello", dijo el entrevistado.

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"Delcy es una sirvienta de la administración norteamericana, pero intenta alimenta otro tipo de discursos como ahora el aparecer en La Haya para supuestamente defender El Esequibo, cuando tendría que estar defendiéndose en una corte de Estados Unidos, probablemente sea lo que al final pase", añadió.

De momento, para el eurodiputado, Estados Unidos, en cuanto a la situación actual en Venezuela, tiene sus propios tiempos para actuar, debido a que tiene varios frentes abiertos.

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