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Lunes, 20 de abril de 2026
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Cristiano Ronaldo

Captan a Cristiano Ronaldo mandando a callar a los aficionados que coreaban "Messi, Messi" tras anotar y quedar a 31 goles de los 1000

abril 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
El portugués fue pieza clave en la reciente goleada del Al Nassr durante su visita al Al Wasl por la fecha 29 de la Liga Profesional Saudí.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue captado este domingo mandando a callar a los aficionados que coreaban "Messi, Messi" desde la tribuna del Zabeel Stadium durante la reciente goleada de 4 a 0 del Al Nassr en su visita al Al Wasl.

Ronaldo anotó el primer gol en ese partido al minuto 11 luego de recibir un pase desde la banda derecha que definió de primera intención al palo contrario de donde venía la jugada. Un remate al que el arquero no pudo reaccionar.

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Durante el partido, varios aficionados del Al Wasl presentes en el estadio empezaron a corear el apellido del futbolista argentino del Inter Miami, con quien históricamente se ha comparado a Ronaldo por la coincidencia en el auge de sus carreras.

Cuando varios hinchas gritaban desde la tribuna "Messi, Messi", Ronaldo se llevó su dedo índice a la boca y luego hizo un gesto con su mano extendida hacia abajo, en lo que reflejaba un gesto para pedir calma.

Ronaldo, máximo goleador histórico del fútbol en partidos oficiales, anotó el domingo su gol número 969 que lo dejó a 31 de la absurda cifra de 1000 tantos, que expertos anticipan, alcanzará.

Además de abrir el marcador, Ronaldo también participó en varias acciones clave del encuentro, en el que también anotaron Iñigo Martínez al 24', Abdulelah Al-Amri al 26' y Sadio Mané al 80', luego de que el portugués fuera sustituido a los 67' por Abdullah Al-Hamdan.

La participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 "no corre peligro"

Pese a que Ronaldo quedó excluido de la más reciente convocatoria de Portugal para los partidos amistosos de marzo previos al Mundial por una lesión en el tendón de la corva, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, dio un parte de tranquilidad sobre su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Martínez insistió en una conferencia de prensa después del llamado de marzo en que la participación de 'El Comandante' en la que sería su sexta Copa del Mundo, un récord, "no corría peligro".

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"Es una lesión leve", dijo entonces el entrenador, quien adelantó en ese momento que el cinco veces ganador del Balón de Oro estaría de regreso "en una o dos semanas", pronóstico que se cumplió.

'El Bicho' volvió a las canchas el 3 de abril en otra goleada del Al Nassr, aquella vez sobre el Al Najma por 5 a 2. Ronaldo anotó dos de esas anotaciones y les devolvió, con su fútbol, la tranquilidad a los aficionados.

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