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Mundial 2026

Ni celular, ni computador: cifras revelan que más de la mitad de los aficionados podría decidir no ver el Mundial 2026 en un televisor

mayo 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
italia ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026 - Foto: EFE
italia ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026 - Foto: EFE
La diferencia de precios, así como la experiencia de los aficionados puede estar motivando lo que desde ya parece ser una transición tecnológica.

Cifras de VTA, empresa de tecnología de More Products, revelaron que entre el 50% y 60% de los usuarios adquieren proyectores para entretenimiento en casa por encima de televisores, celulares y computadores.

Los datos se conocen cuando faltan pocas semanas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: una época en la que los aficionados suelen optar por comprar nuevos dispositivos como televisores para mejorar su experiencia del certamen.

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Sin embargo, la compra de televisores en empresas tecnológicas no está dominando todos los mercados y está llegando a ser destronada en algunos lugares por la adquisición de proyectores debido a razones que pueden deberse a sus precios o su funcionalidad.

Históricamente, los grandes torneos de fútbol han impulsado la renovación tecnológica en los hogares, primero con la migración hacia la televisión, luego hacia los televisores de pantalla plana y posteriormente hacia pantallas de mayor tamaño.

Los proyectores representan en muchas regiones una nueva etapa de esa evolución: llevar el formato de visualización a gran escala sin las limitaciones físicas de un televisor.

Muchos consideran, entretanto, que la experiencia de los proyectores resulta más inmersiva al poder ver la imagen proyectada en una pared completa de sus hogares o establecimientos.

Con proyecciones de entre 80 y 120 pulgadas —o incluso más— los dispositivos transforman no solo paredes, sino salas, terrazas e incluso patios en espacios de visualización colectiva.

Para otros, se trata una opción integral que puede escalarse hacia actividades como cine en casa, videojuegos o karaoke, aunque especialmente marcada por el consumo de eventos deportivos, uno de los motores más fuertes de la demanda.

"El fútbol tiene algo único: convierte cualquier espacio en un punto de encuentro. Ya no se trata de ver un partido, sino de vivirlo, comentarlo y sentirlo como si se estuviera en la tribuna", explica Adriana Martin Gómez en un comunicado de More Products sobre la novedad.

La evolución, según la información, también responde a una nueva lógica del entretenimiento: el hogar como centro de experiencias. Aunque expertos del sector coinciden en que no se trata de un cambio que reemplace al televisor, sino que lo complementa.

"Cuando el partido se ve en gran formato, la experiencia cambia por completo. La cancha se siente más cerca, la emoción es más intensa y se vuelve algo que se comparte, no que se consume", añade Martin Gómez.

¿Cuál es la diferencia de precios con un televisor?

Otro factor clave dentro de lo que desde ya parece representar una transición tecnológica es la accesibilidad.

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Un proyector, por ejemplo, puede encontrarse desde $279.900 en VTA, que en comparación con los $3'000.000 o $6'000.000 que puede llegar a valer un televisor, puede representar una oportunidad.

Cabe resaltar que, según sus características, funciones y desempeño, también existen proyectores que se acercan a los $2'000.000 y que varios aficionados deciden costear.

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