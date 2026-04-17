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Viernes, 17 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si EE. UU. mantiene el bloqueo a los puertos iraníes

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
El reinicio del tránsito por el estrecho tranquilizó a los mercados el viernes e impulsó el optimismo en Washington.

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes, esto solo hora después de que el paso marítimo fuera reabierto.

El reinicio del tránsito por el estrecho tranquilizó a los mercados el viernes e impulsó el optimismo en Washington.

Irán permitió que se reanudara el tránsito por el estrecho luego de que se confirmara la tregua entre Líbano e Israel.

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En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró que no quedan "puntos conflictivos" para concluir un acuerdo de paz. Además dijo que Irán había acordado con entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.

"Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras", dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.

Pese a esto, Irán se mostró en contra dijo que su uranio enriquecido no será trasladado a ninguna parte.

También advirtió que si los buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones que proceden de puertos iraníes podría cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción global de crudo y gas natural licuado.

"Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", escribió el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, en X.

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"Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán. Un bloqueo naval es una violación al cese al fuego", dijo por su parte el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

Las notas discordantes llegaron en un día que Trump había calificado de "GRANDE Y BRILLANTE", con una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogiaba a Pakistán, mediador de las conversaciones, y a los aliados del Golfo.

El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y drones en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.

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