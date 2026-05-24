"Será bueno y adecuado, no como Obama que les abrió camino a un arma nuclear": Donald Trump sobre eventual acuerdo con el régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este domingo sobre un eventual acuerdo con el régimen de Irán que estaría cerca de cerrarse en las próximas horas.

El mandatario norteamericano criticó al presidente Barack Obama por, según él, abrirle el camino al régimen para un arma nuclear durante su administración.

escribió Trump a través de la red social Truth Social.

Además, aseguró que el acuerdo en el que están trabajando con el régimen ayatolá no ha sido conocido ni visto por nadie, motivo por el cual rechazó las críticas que se le hacen tras las filtraciones de la prensa.

“Nuestro acuerdo es exactamente lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe lo que es. Ni siquiera está completamente negociado todavía. Así que no escuches a los perdedores, que son críticos sobre algo de lo que no saben nada”, indicó.

“A diferencia de aquellos antes que yo que deberían haber resuelto este problema hace muchos años, ¡no hago malos tratos!”, resaltó.

Más temprano, Donald Trump moderó este las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones.

VEA TAMBIÉN Trump anunció que "se ha negociado en gran medida" un acuerdo con el régimen de Irán y anticipa que el estrecho de Ormuz será abierto o

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que la Casa Blanca no espera un acuerdo este domingo y que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que había posibilidades de que "en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", en declaraciones a la prensa desde Nueva Delhi.

Rubio declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero.

El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril.