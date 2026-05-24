NTN24
Domingo, 24 de mayo de 2026
Domingo, 24 de mayo de 2026
Donald Trump

"Será bueno y adecuado, no como Obama que les abrió camino a un arma nuclear": Donald Trump sobre eventual acuerdo con el régimen de Irán

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. ante la prensa - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. ante la prensa - Foto: EFE
El mandatario norteamericano criticó al presidente Barack Obama por, según él, abrirle el camino al régimen para un arma nuclear durante su administración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este domingo sobre un eventual acuerdo con el régimen de Irán que estaría cerca de cerrarse en las próximas horas.

El mandatario norteamericano criticó al presidente Barack Obama por, según él, abrirle el camino al régimen para un arma nuclear durante su administración.

o

escribió Trump a través de la red social Truth Social.

Además, aseguró que el acuerdo en el que están trabajando con el régimen ayatolá no ha sido conocido ni visto por nadie, motivo por el cual rechazó las críticas que se le hacen tras las filtraciones de la prensa.

“Nuestro acuerdo es exactamente lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe lo que es. Ni siquiera está completamente negociado todavía. Así que no escuches a los perdedores, que son críticos sobre algo de lo que no saben nada”, indicó.

“A diferencia de aquellos antes que yo que deberían haber resuelto este problema hace muchos años, ¡no hago malos tratos!”, resaltó.

Más temprano, Donald Trump moderó este las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones.

o

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que la Casa Blanca no espera un acuerdo este domingo y que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que había posibilidades de que "en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", en declaraciones a la prensa desde Nueva Delhi.

Rubio declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero.

El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril.

Temas relacionados:

Donald Trump

Acuerdo de paz

Régimen de Irán

Israel

estrecho de Ormuz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Querían calmar la molestia que hay en el país por el caso de Víctor Quero": cuestionan anuncio de 300 excarcelaciones de presos políticos que el régimen venezolano no ha cumplido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vi a todos corriendo porque los hombres del Servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’": periodista relata los momentos de angustia durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Ataques en Ucrania - AFP
Ataque a Ucrania

Ola de ataques rusos contra Ucrania: "La elección de Rusia es un rechazo evidente a un alto al fuego y a salvar vidas"

Advertencia de EE. UU. a sus aliados europeos por flotilla con ayuda rumbo a Gaza - Fotos EFE y Canva
Estados Unidos

Estados Unidos envió contundente mensaje a sus aliados europeos sobre apoyo a flotilla de ayuda a Gaza

Trump e imagen de Irán (AFP y EFE)
Administración Trump

"Nos dispararon": Trump, tras ataques a destructores de Estados Unidos, advierte que "resplandor" podría verse en Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques en Ucrania - AFP
Ataque a Ucrania

Ola de ataques rusos contra Ucrania: "La elección de Rusia es un rechazo evidente a un alto al fuego y a salvar vidas"

Advertencia de EE. UU. a sus aliados europeos por flotilla con ayuda rumbo a Gaza - Fotos EFE y Canva
Estados Unidos

Estados Unidos envió contundente mensaje a sus aliados europeos sobre apoyo a flotilla de ayuda a Gaza

Trump e imagen de Irán (AFP y EFE)
Administración Trump

"Nos dispararon": Trump, tras ataques a destructores de Estados Unidos, advierte que "resplandor" podría verse en Irán

Soldados aparecen en el Fuerte Paramacay, Venezuela - AFP
Condena

"No puede ser que haya sido juzgado por delitos militares": Anabel Alayeto sobre dura condena que enfrenta su hermano y preso político, Jorge Alayeto, en Venezuela

Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Dos años sin abrazarlo, solo lo vi a través del vidrio 20 minutos": desgarrador relato de madre de preso político en Venezuela a quien el régimen le prometió ver a su hijo este domingo

Elecciones en Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Avión de EE. UU. sobrevuela el estrecho de Ormuz - Comando Central
Medio Oriente

"Puede transportar hasta 18.000 libras de municiones mientras sigue volando a velocidades supersónicas": EE. UU. muestra potente avión que vigila el estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre