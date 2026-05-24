Trump asegura que "no se precipitará" a firmar acuerdo con Irán que, previamente, había dicho que está "negociado en gran medida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que no tiene intenciones de apresurarse a alcanzar un acuerdo con Irán.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

Dijo también que el bloqueo a Irán "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán, que ambas partes negocian.

VEA TAMBIÉN Trump anunció que "se ha negociado en gran medida" un acuerdo con el régimen de Irán y anticipa que el estrecho de Ormuz será abierto o

El mandatario se pronunció este domingo horas después de afirmar que Estados Unidos y el régimen de Irán habían "negociado" en gran medida un acuerdo, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros de la región.

"Se ha negociado en gran medida un Acuerdo, sujeto a finalización, entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, expresó Trump el sábado.

El borrador del acuerdo con Irán incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, especificó el mandatario en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, tras una conversación telefónica con numerosos líderes de los Estados del Golfo.

“Los aspectos finales y los detalles del Acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz se abrirá”, manifestó.

Trump expresó que tras la llamada con los líderes de los estados del Golfo y “por separado”, tuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la que dijo que también “fue muy bien”.