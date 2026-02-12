María Corina Machado se reunió con el padre de Neomar Lander, joven asesinado por la dictadura venezolana en 2017: la líder recibió el casco que utilizaba cuando murió

Este jueves se dio un emotivo encuentro entre la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, y el papá de Neomar Lander, el joven asesinado por la dictadura venezolana en 2017 con una bomba lacrimógena.

Machado se reunió en Washington D. C. con el padre de Neomar, quien le entregó el casco que usaba su hijo al momento de morir en medio de las manifestaciones multitudinarias que se dieron en Caracas en 2017 contra el régimen de Nicolás Maduro.

Neomar Lander, padre del joven asesinado, compartió un conmovedor abrazó con Machado cargado de memoria, solidaridad y de compromiso que mantiene viva la lucha por la justicia y la libertad en el país.

Además, Machado y Lander se tomaron una foto para el recuerdo de dicho encuentro. En la fotografía ambos posan lado a lado sosteniendo la bandera de Venezuela, junto con el casco y uno de los guantes que portó el joven al momento de su asesinato, y que usaba para repeler las bombas lacrimógenas.

Al encuentro no pudo estar presente la mamá de Lander, Zujeimar Armas, quien desde la lejanía, por medio de una videollamada, pudo conversar con la líder de la democracia en Venezuela.

Neomar Lander, de 17 años, fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. Su imagen quedó registrada durante las protestas en múltiples tomas de los reporteros gráficos que cubrieron las manifestaciones de ese año.

Este viernes 13 de febrero en la Organización de Estados Americanos (OEA) se honrará la memoria de la juventud venezolana que dio la vida por la libertad en su país y Neomar Lander, es uno de esos nombres que serán honrado ante la OEA.