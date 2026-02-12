NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado se reunió con el padre de Neomar Lander, joven asesinado por la dictadura venezolana en 2017: la líder recibió el casco que utilizaba cuando murió

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Neomar Lander, de 17 años, fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho.

Este jueves se dio un emotivo encuentro entre la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, y el papá de Neomar Lander, el joven asesinado por la dictadura venezolana en 2017 con una bomba lacrimógena.

Machado se reunió en Washington D. C. con el padre de Neomar, quien le entregó el casco que usaba su hijo al momento de morir en medio de las manifestaciones multitudinarias que se dieron en Caracas en 2017 contra el régimen de Nicolás Maduro.

Neomar Lander, padre del joven asesinado, compartió un conmovedor abrazó con Machado cargado de memoria, solidaridad y de compromiso que mantiene viva la lucha por la justicia y la libertad en el país.

o

Además, Machado y Lander se tomaron una foto para el recuerdo de dicho encuentro. En la fotografía ambos posan lado a lado sosteniendo la bandera de Venezuela, junto con el casco y uno de los guantes que portó el joven al momento de su asesinato, y que usaba para repeler las bombas lacrimógenas.

Al encuentro no pudo estar presente la mamá de Lander, Zujeimar Armas, quien desde la lejanía, por medio de una videollamada, pudo conversar con la líder de la democracia en Venezuela.

Neomar Lander, de 17 años, fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. Su imagen quedó registrada durante las protestas en múltiples tomas de los reporteros gráficos que cubrieron las manifestaciones de ese año.

Este viernes 13 de febrero en la Organización de Estados Americanos (OEA) se honrará la memoria de la juventud venezolana que dio la vida por la libertad en su país y Neomar Lander, es uno de esos nombres que serán honrado ante la OEA.

Foto de referencia (EFE)
Régimen venezolano

"Sabemos que está vivo, pero en malas condiciones": hermana de Anyelo Heredia, militar preso del régimen, pide a Delcy Rodríguez poder verlo

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Diosdado Cabello, cómplice de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Manifestaciones en Venezuela - AFP
Presos políticos

¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

Mariana González y su esposo Rafael Tudares - Fotos: AFP y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones

Hija del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, sigue sin conocer información de su esposo: “Sin una fe de vida”

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Groenlandia | Foto AFP
Groenlandia

‘Arctic Endurance’: la operación europea en Groenlandia que abre la puerta a aviones de combate y despliegue naval

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Mariana González y su esposo Rafael Tudares - Fotos: AFP y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones

Hija del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, sigue sin conocer información de su esposo: “Sin una fe de vida”

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Groenlandia | Foto AFP
Groenlandia

‘Arctic Endurance’: la operación europea en Groenlandia que abre la puerta a aviones de combate y despliegue naval

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Carroza oficialista del régimen en la Feria Internacional del Sol
Regimen chavista

Carroza alusiva a Maduro y Chávez fue abucheada en el desfile de la Feria del Sol en Mérida, Venezuela

Ramón Centeno, periodista y exprisionero político venezolano / Bandera de Venezuela al revés (símbolo internacional de angustia, peligro extremo y solicitud de auxilio) - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez ofreció cooperación a Estados Unidos antes de la captura de Maduro, según The Guardian

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre