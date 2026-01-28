Falcao García envía mensaje a los hinchas de Millonarios con megáfono en mano tras seguidilla de derrotas del club: "Los necesitamos a todos"

Este miércoles 28 de enero, Millonarios visitará a Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga BetPlay tras sufrir dos derrotas consecutivas ante Atlético Bucaramanga y Junior.

En esta oportunidad, el jugador colombiano Radamel Falcao García tendrá su estreno con la camiseta del Embajador tras su regreso al equipo.

A su llegada a la capital nariñense, Falcao se reunió con sus hinchas, que lo esperaban a las afueras del hotel en el que se hospedaban, para compartir un emotivo mensaje de agradecimiento.

“Gracias por estar acá de parte de todo el plantel, de todos los jugadores. Estamos comprometidos con la institución y con ustedes”, dijo.

Radamel continuó: “Sabemos que con su ayuda, con su apoyo, como siempre, como cada temporada y en cada partido, vamos a salir adelante. Los necesitamos a todos unidos”.

“Ustedes son los que nos dan aliento, y ahora nosotros queremos contagiarlos a ustedes desde la cancha”, finalizó Falcao, quien espera una comunión especial este semestre, para tratar de cumplir el sueño de salir campeón con Millonarios.

El Tigre regresó al fútbol colombiano, luego de una pausa de seis meses en la que se entrenó de manera individual.

El atacante samario regresa a la escuadra al fútbol profesional con el anhelo de ser campeón con los “Embajadores” y de paso ganarse un lugar en la convocatoria de la selección Colombia que disputará la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.