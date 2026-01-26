NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
FIFA

País sudamericano reitera a la FIFA que quiere albergar el próximo Mundial de Clubes en 2029 pero tendría duro rival en Europa

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Trofeo del Mundial de clubes - Foto: EFE
España, según reportes de la prensa de ese país, aspira también a organizar el torneo.

Brasil desea albergar el Mundial de Clubes de 2029, dos años después de acoger la Copa del Mundo femenina, dijo este lunes el mandamás de la CBF tras una reunión entre el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Samir Xaud, presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), ya había dicho el año pasado que Brasil estaba "a disposición" para organizar el próximo Mundial de Clubes.

El primer Mundial de Clubes con 32 equipos tuvo lugar en junio y julio de 2025 en Estados Unidos y fue ganado por el Chelsea.

Este lunes, luego de una reunión de más de una hora con Infantino y Lula en Brasilia, Xaud reiteró que buscará traer la competición al país más poblado de América Latina en 2029.

"Es un asunto que ya hemos planteado. Aún no se ha lanzado la campaña en sí, pero ya hablamos de ello tras bambalinas. Vamos a trabajar para eso", dijo Xaud a periodistas.

España, según reportes de la prensa de ese país, aspira también a organizar el torneo. La Real Federación Española de Fútbol no ha confirmado la idea.

Preguntado sobre si Lula respalda la aspiración de la CBF, Xaud afirmó: "Creemos que Brasil está en condiciones de recibir este evento grandioso. Eso requiere muchas conversaciones, muchos ajustes. Pero Brasil sí presentará su candidatura".

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, también estuvo en la reunión en el palacio presidencial de Planalto, pero al igual que Lula no compareció ante la prensa.

Infantino no se refirió al anhelo de Brasil de ser sede del Mundial de Clubes en 2029. Según el presidente de la FIFA, el "tema principal" del encuentro fue el Mundial femenino que Brasil organizará en 2027.

"Va a ser el mejor Mundial de la historia del fútbol. Vamos a tener entre 3 y 4 millones de aficionados" en los ocho estadios que recibirán el torneo entre junio y julio de 2027, dijo Infantino, al día siguiente de que fuera lanzada la cuenta atrás de la cita en un acto en Rio de Janeiro.

Infantino también se refirió a las declaraciones de su antecesor, Sepp Blatter, que el lunes pidió a los aficionados que "eviten Estados Unidos" durante el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de este año, por razones de seguridad.

"La gente quiere ir, y la gente va a ir y va a celebrar, y todos celebraremos juntos", dijo Infantino al respecto.

Las declaraciones de Blatter, que renunció a la presidencia de la FIFA en 2015 tras el escándalo de corrupción y sobornos conocido como FIFAGate, llegan en un contexto de llamados en Europa a boicotear el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en respuesta a la voluntad del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionar Groenlandia.

